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Yurtta hava durumu

Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

Genel 08.08.2019, 09:00
Yurtta hava durumu

Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

İSTANBUL (İHA) - Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 31

İstanbul: Az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

(İHA)
Yorumlar (1)
Robin 10 dakika önce
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