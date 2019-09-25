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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle.

Genel 25.09.2019, 08:58
Yurtta hava durumu
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Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir’in güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 22

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23

Erzurum: Az bulutlu ve açık 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31

(İHA)
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17°
parçalı bulutlu
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