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Yurtta hava durumu: 22 Eylül 2019

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Genel 22.09.2019, 09:20 22.09.2019, 09:56
Yurtta hava durumu: 22 Eylül 2019
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Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29

(İHA)

#Yağış yağmur #hava durumu
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