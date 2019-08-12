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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Genel 12.08.2019, 09:12
Yurtta hava durumu
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Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 39

Bursa: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

(İHA)
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