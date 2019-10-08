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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle.

Genel 08.10.2019, 09:03
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Marmara Bölgesi’nde kuzeydoğu yönünden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 30
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14°
parçalı bulutlu
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