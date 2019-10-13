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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Genel 13.10.2019, 09:11 13.10.2019, 09:13
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 25

İstanbul: Az bulutlu ve açık 24

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Az bulutlu ve açık 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31

(İHA)

#ankara hava durumu #hava durumu
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