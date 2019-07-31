Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

İSTANBUL (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Anadolu Yakası puslu, öğleden sonra Avrupa Yakası yer yer parçalı bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

(İHA)