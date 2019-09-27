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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle.

Genel 27.09.2019, 09:05
Yurtta hava durumu
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Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genelliklebatı ve güneybatı, zamanla batı kesimlerde kuzeybatı, gece saatlerinde Marmara’da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 25

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Az bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

(İHA)
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