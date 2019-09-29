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Yurtta hava durumu

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçeleri, Artvin’in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Genel 29.09.2019, 09:25
Yurtta hava durumu
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Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçeleri, Artvin’in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç bölgelerde 1 ila 3 derece artacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, ülke genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 25

İstanbul: Az bulutlu ve açık 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31

(İHA)
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