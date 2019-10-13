Yüz nakliyle tanınmıştı, adam öldürmeye teşebbüsten tutuklandı
Bilecik’te bir kişiye düzenlenen silahlı saldırı olayla ilgili gözaltına alınan aralarında Türkiye’nin beşinci yüz nakli gerçekleştirilen Recep Sert’in de bulunduğu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
Bilecik’te bir kişiye düzenlenen silahlı saldırı olayla ilgili gözaltına alınan aralarında Türkiye’nin beşinci yüz nakli gerçekleştirilen Recep Sert’in de bulunduğu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde İrfan Demir adlı şahsa bir kişi 3 el ateş etti. Kurşunların hiçbiri şahsa denk gelmezken, mermiler çevredeki boru ve park halindeki araçlara isabet etti. Bununla ilgili İrfan Demir olay yerine gelen polis ekiplerine kendisine ateş şahsı tanımadığı ve yüzünde yanık izleri olduğunu söyledi.
EMNİYETİN TİTİZ ÇALIŞMASI OLAYI ÇÖZDÜ
RECEP SERT’İN EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI
Emniyet, Recep Sert’in yanı sıra eşi olan Esma Sert, Samet Sert ve İrfan Demir ile husumeti bulunan Mehmet Cömert isimli şahıslar da gözaltına alındı. Şahıslar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından bugün Bilecik Adliye Sarayı götürüldü. Savcının tutuklama talebi ile mahkeme sevk ettiği 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YÜZ NAKLİ SONRASI TANINMIŞTI
Öte yandan Türkiye’nin beşinci yüz naklini operasyonu sonrası tanınan Recep Sert, Bursa’da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüz-çene nakli yapıldıktan sonra hastanede tanıştığı Esma Akyurt ile evlenmişti.(Cem Kaan Toka/İHA)
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