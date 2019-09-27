Yüzlerce asker arasında gözyaşlarıyla "Ali"sini aradı
Bursa’da Işıklar Jandarma Astsubay Yüksek Okulu’ndan mezun olan 1000 asker yemin edip mesleğe ilk adımını attı. Yemin törenine ise tören bitiminde gözyaşları içinde bin üniformalı asker içinde 10 dakika boyunca koşturup, "Ali’ "Ali" diye seslenerek oğlunu arayan anne damgasını vurdu
Bursa’da Işıklar Jandarma Astsubay Yüksek Okulu’ndan mezun olan 1000 asker yemin edip mesleğe ilk adımını attı. Yemin törenine ise tören bitiminde gözyaşları içinde bin üniformalı asker içinde 10 dakika boyunca koşturup, "Ali’ "Ali" diye seslenerek oğlunu arayan anne damgasını vurdu
Bursa 174 yıllık geçmişi bulunan ve önceki yıl Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na dönüştürülen tarihi okulda anlamlı bir tören vardı. 1 yıldır eğitim gören Astsubaylar yemin töreninin ardından mezun oldu. Tören sonunda ise bir anne gözyaşları içerisinde bir yıldır hasretini çektiği oğlunu aradı. O anlar ise görenlere duygusal anlar yaşattı.
Törende askerleri selamlayan Bursa Valisi Yakup Canbolat, ant içen askerleri tebrik etti. Kürsüde konuşan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil ise öğrenimi tamamlayan öğrenci ve ailelerine seslendi.
Tören sonunda aileler çocuklarıyla hasret gidermek için tören alanına girdi. Aileler bol bol fotoğraf çektirip bu gurur gününe ortak oldular.
Kalabalığın içerisinde gözü yaşlı bir anne ise, ’’oğlum ! Ali neredesin ? ’’ diyerek yüzlerce öğrencinin arasında oğlunu aradı. Uzun arayışların ardından oğluna kavuşan anne gözyaşlarıyla oğluna sarılarak hasretini giderdi. Ortaya ise duygusal görüntüler çıktı.
(Hakan Gönül-Fatih Çapkın/İHA)
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