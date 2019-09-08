Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
“Torunlarımıza özgür bir vatan teslim etmeye mecburuz“
Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı
Potada 993. milli sınav
Borsa liginin ağustos şampiyonu Fenerbahçe oldu
GittiGidiyor'da okul ürünleri satışları yüzde 85 arttı
Onlar ormanların atlı koruyucuları
Evlat nöbetindeki ailelerin kararlı direnişi 6’ncı gününde
“Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor“
Motosikletle trafikte terör estiren “ithal” maganda yakalandı

Yüzlerce bisikletli Üsküdar’dan Beykoz’a pedal çevirdi

Üsküdar Belediyesi ve çok sayıda bisiklet grubu tarafından düzenlenen Bisikletli Farkındalık Turu’na yüzlerce bisikletli katıldı. Bisikletliler Meclisi çatısı altındaki 50’den fazla bisiklet grubunun katıldığı programda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Üsküdar sahili boyunca pedal çevirdi. Bisiklet turu, İHA tarafından havadan görüntülendi.

Genel 08.09.2019, 12:12
Yüzlerce bisikletli Üsküdar’dan Beykoz’a pedal çevirdi
banner63

Üsküdar Belediyesi ve çok sayıda bisiklet grubu tarafından düzenlenen Bisikletli Farkındalık Turu’na yüzlerce bisikletli katıldı. Bisikletliler Meclisi çatısı altındaki 50’den fazla bisiklet grubunun katıldığı programda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Üsküdar sahili boyunca pedal çevirdi. Bisiklet turu, İHA tarafından havadan görüntülendi.

Üsküdar Beledi·yesi· ve çok sayıda bisiklet grubunun farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Pazar sabahı Üsküdar sahilinde toplanan yüzlerce bisikletli, çay ve simit ikramının ardından pedal çevirmek için startın verileceği alana geçti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de katıldığı Bisikletli Farkındalık Turu’nda Bisikletliler Meclisi çatısı altındaki 50’den fazla bisiklet grubu ve kulübü ile bine yakın bisikletli, Beykoz sahiline uzanan 25 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Startın verilmesinden hemen önce basın mensuplarına bir açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün Üsküdar’dan Beykoz’a İstanbul Bisikletliler Meclisi ile birlikte ‘Bizi Fark Edin’ adıyla bir etkinlik düzenliyoruz. İstanbul’da malum trafik önemli bir sorun. Trafik problemi olan bir şehirde yaşıyoruz. Aslında herkes kendince bu yoğunluğu azaltacak bir çaba gösterebilir. Bunlardan biri de bisiklet kullanımını yaygın hale getirmektir. Tabii zaman zaman bisikletlerle ilgili kazaları duyuyoruz, arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor. Bugün de bu noktaya işaret etmek istiyoruz. Güzel bir pazar sabahı Şemsipaşa’dan yola çıkıyoruz, Beykoz’a kadar gideceğiz. Yayaların ve araçların trafikte belli bir ağırlığı var. Ama bisikletlerin de hak ettiği önemi görmelerini arzu ediyoruz. ‘Bizi Fark Edin’ diyerek özellikle araç sürücülerinin dikkatini çekmeye çalışıyoruz” dedi.

Bisiklet sürücüleri ise İstanbul’a daha fazla bisiklet yolları kazandırılmasını talep ederek, araç sürücülerinin de trafikte kendilerini daha fazla fark etmelerini istediler.

Öte yandan Üsküdar Şemsipaşa Meydanı’nda start alan bisiklet turu, İHA tarafından havadan görüntülendi.

(Mustafa Esen - Caner Evyapan/İHA)
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Eylül 2019
İmsak 04:49
Güneş 06:15
Öğle 12:52
İkindi 16:27
Akşam 19:18
Yatsı 20:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@