Son Dakika
Cathay Pacific Airways'in Yönetim Kurulu Başkanı görevinden ayrılıyor
Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü
Dink cinayeti davası
Zabıta teşkilatının 193'üncü yılı
Pakistan Ordu Sözcüsü'nden "savaşa yer yok" açıklaması
Lagarde'den Avrupalı hükümetlere mali teşvik çağrısı
10. İngiltere-Türkiye İş Forumu
Türkiye’nin en uzun cam terasına ziyaretçiler akın ediyor
Afgan hükümeti ABD-Taliban barış anlaşmasından endişeli

Zabıta teşkilatının 193'üncü yılı

- Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, zabıta personeliyle bir araya geldi

Genel 04.09.2019, 16:02
Zabıta teşkilatının 193'üncü yılı
banner63

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Zabıta teşkilatının 193'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri Ensari Konağı'nda düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, belediye başkan yardımcıları ve Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli katıldı. Köken, Zabıta teşkilatının 193'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Zabıta ekipleri, ayrıca Eyüpsultan Meydanı ve Fahri Korutürk caddesinde esnafa ve vatandaşlara karanfil dağıttı.

#Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken #Zabıta Teşkilatı
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@