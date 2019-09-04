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Zabıta teşkilatının 193'üncü yılı
- Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, zabıta personeliyle bir araya geldi
Genel 04.09.2019, 16:02
İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Zabıta teşkilatının 193'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri Ensari Konağı'nda düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.
Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Zabıta ekipleri, ayrıca Eyüpsultan Meydanı ve Fahri Korutürk caddesinde esnafa ve vatandaşlara karanfil dağıttı.
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