Zarif, kanser tedavisi gören büyükelçisini "yaptırımlar yüzünden" ziyaret edemedi
- ABD, yaptırım uyguladığı İran Dışişleri Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, New York'ta bir hastanede kanser tedavisi gören İran'ın BM büyükelçisini ziyaretine izin vermedi
NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan İran Dışişleri Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, New York'ta bir hastanede kanser tedavisi gören İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) büyükelçisini ziyaret etmesine izin verilmedi.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından, New York'ta bir hastanede kanser tedavisi gören İran'ın BM Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi ile görüntülü konuşmasının fotoğraflarını paylaştı. Zarif, ''Teknoloji sayesinde birkaç sokak ötedeki hastanede yatan 40 yıllık arkadaşım ve BM büyükelçimiz Ravanchi'yi görebildim.'' ifadelerini kullandı.
ABD basınında yer alan haberlere göre ise Amerikalı yetkililer, İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması halinde Zarif'in hastaneyi ziyaretine izin verileceğini söyledi.
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