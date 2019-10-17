Zehra Sayers, "BBC 100 Kadın 2019" listesinde
- Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Sayers, "BBC 100 Women 2019" listesine giren tek Türk bilim insanı oldu
İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Sayers, "BBC 100 Women 2019" listesinde tek Türk bilim insanı olarak yer aldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BBC, 2019 yılının esin kaynağı olan ve etkili çalışmalarıyla tanınan 100 Kadın listesini açıkladı.
Altı farklı kategoriden oluşan "BBC 100 Women 2019" listesinde Türkiye'den sadece Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Zehra Sayers yer aldı.
Sayers, bu yıl ayrıca uluslararası bir araştırma merkezinden yoksun ve Ortadoğu'da siyasi açıdan rakip olan ülkeler arasında benzeri görülmemiş bir bilimsel iş birliğini hayata geçiren Ortadoğu Senkrotron Işıma Deneysel Bilim ve Uygulama Merkezi'nin (SESAME) kurulmasında ve geliştirilmesinde büyük katkıları bulunan beş bilim insanı arasında yer alarak Amerikan Bilimde İlerleme Derneği (AAAS) tarafından 2019 Bilimde Diplomasi Ödülü'ne Türkiye'den layık görülen ilk bilim insanı olmuştu.
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