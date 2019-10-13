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Zeytinburnu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı

- D-100 kara yolunda 5 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu

Genel 12.10.2019, 16:14 12.10.2019, 17:44
Zeytinburnu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı
İstanbul Zeytinburnu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı
İstanbul Zeytinburnu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Edirne istikametinde henüz belirlenemeyen nedenle 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan bir kişi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Edirne yönüne bir süre aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

#zincirleme #kaza #Cevizlibağ
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