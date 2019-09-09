Zihinsel modelinizi öğrenmek mümkün!

Dünyanın önde gelen şirketlerinde satış ve pazarlamada, ayrıca insan kaynaklarından senaryo yazımına, oyuncu seçiminden ruhsal çalışmalara kadar her alanda kişilik tiplerini ortaya çıkaran Enneagram metodu ile Türkiye'de de yeni bir dönem başlıyor. Özellikle iş insanları, eğitim kurumları ve mentorlara büyük fayda sağlayacak 'CharacterIX® Kişilik Envanter Okuma - Değerlendirme Sertifika Programı' 21 - 22 Eylül tarihinde İstanbul'da bulunan Woop Point Haliç'te gerçekleştirilecek.

Apple, Google ve Motorola'nın da aralarında bulunduğu dünyanın en gelişmiş şirketleri personel seçiminde ve satış-pazarlama çalışmalarında 'Enneagram' metodunu kullanıyor. Yunanca enne (dokuz) ve gram (nokta) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan, ‘dokuz nokta’ anlamına gelen 'Enneagram', farklı kişilik tiplerini ortaya çıkaran güçlü, gerçekçi, isabetli ve dinamik bir sistem. Bu metod ile kendini daha derinden tanımak isteyen, imkân ve potansiyellerini bilerek, sağlıklı ilişkiler sürdürmek isteyen herkes için şimdi Türkiye'de de yeni bir dönem başlıyor.



Özellikle iş insanları, eğitim kurumları ve mentorlara büyük fayda sağlayacak 'CharacterIX® Kişilik Envanter Okuma - Değerlendirme Sertifika Programı' 21 - 22 Eylül tarihinde İstanbul'da bulunan Woop Point Haliç'te gerçekleştirilecek. Bu eğitimle, katılımcıların insan kaynakları, rehberlik ve psikoloji alanında CharacterIX® raporlarını yorumlama ve işyerlerinde kullanma yetkinliğini kazanması, envanteri kullanma becerisine sahip olması hedefleniyor.

BİREYSEL RAPORLAR PAYLAŞILACAK

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunu Rehberlik ve Psikolojik Danışman Dilek Yücedağ ve Raporlama Analisti Aykut Yıldırım'ın eğitmenliğini üstleneceği programda, kişilik envanterinin metodolojisi olan Enneagram'a giriş, insan kaynakları alanında envanter senaryo ekranları, öğrenci mesleki yönelimi ve dar alan çalışmasının yanı sıra rehberlik ve öğrenci gelişimi için kurumsal raporlama sistemleri anlatılacak. Katılımcılara CharacterIX® kişilik envanteri uygulanarak kendilerine özel bireysel raporlar paylaşılacak. Ayrıca her katılımcıya 10 kişilik kullanım paketi hediye edilecek.

KILAVUZLUK YAPIYOR

CharacterIX Kişilik Envanter'i uygulamasının sonucunda oluşan raporun kişinin psikolojik kimliği hakkında hem yazılı hem de sayısal değerler verdiğini belirten CharacterIX Kişilik Envanter Kurucu Ortağı ve Psikolojik Danışman Dilek Yücedağ "Analitik raporlama sistemi, kişiyi objektif bir biçimde kendini değerlendirme imkânı tanır. Tamamen raporlama sistemine özgü çalışan SWOT analiz yeteneği ile kişisel hedefler oluşturma akabinde doğru stratejik planlama yapabilme konusunda tam bir kılavuzluk görevi sağlar. İster kariyer planlama, ister meslek tercihi isterse de insan kaynaklarının çalışma alanında rahatlıkla kullanılabilir. Web tabanlı bir program olup, 21 bin 140 kişi ile geçerlilik güvenirlilik çalışmaları yapılmış yerli bir envanterdir” dedi.

EMPATİ KURMAYI SAĞLIYOR

CharacterIX'in bireylere neler kazandıracağı konusunda da bilgi veren Yücedağ bunları şu şekilde sıraladı: "Bu sistem ile risk ve limitlerimizin farkında olma, farklı mizaç tiplerindeki kişileri anlama ve empati kurma, insan ilişkilerinin dinamiğini kavrama, ilişki ve iletişim becerilerimizi geliştirme, motivasyon ve performansımızı arttırma ile risklerimizi en aza indirme ve yönetme mümkün olabiliyor." Enneagram'ın kapsamlı ve derinlikli bir metodoloji olup yeterince gözlem ve analiz yapıldığında etkili ve pratik bir sistem olduğunu anlatan Yücedağ "İş hayatında bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarını, problemleri ve kökenlerini tanımlamalarını, olası problemleri öngörmelerini ve gerektiğinde çözüm bulmaları konusunda 'ortak bir zemin ve bakış açısı' oluşturmalarını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

OYUNCU SEÇİMİNDE DE...

Politikadan iletişime, reklamcılıktan teknolojiye, insan kaynaklarından senaryo yazımına, satıştan mahkeme uygulamalarına, ruhsal çalışmalardan oyuncu seçimine, çocuk eğitiminden aile danışmanlığına kadar uzanan çok geniş bir yelpazede kullanılan Enneagram ve raporlamalar eğitimine kısa bir süreliğine 1.475 TL'ye (KDV dahil) katılım sağlanabilecek. Program sonunda verilen sertifika ile katılımcılar, firma ürünlerini satmaya ve danışmanlığını yapmaya hak kazanacaklar.

