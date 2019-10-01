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Zincirlikuyu metrobüs durağında insan seli
Zincirlikuyu metrobüs durağında akşam iş çıkış saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı. Durakta insan seli oluştu.
Genel 01.10.2019, 18:37
Zincirlikuyu metrobüs durağında akşam iş çıkış saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı. Durakta oluşan insan seli vatandaşlara zor anlar yaşattı. Metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar üst geçitlerde ve metrobüs girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.(İHA)
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