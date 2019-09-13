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Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi

- Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere düşürdü

Genel 13.09.2019, 17:52
Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi
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İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere indirdi.

Ziraat Bankası açıklamasına göre, banka, kurumsal kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü.

İhtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25’e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35’e çeken banka, ayrıca, konut kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi.

Açıklamaya göre, 500 bin TL altındaki konut kredilerindeki faiz oranı ise değiştirilmeyerek aylık yüzde 0,99'da sabit bırakıldı.

#Ziraat Bankası
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