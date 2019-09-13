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Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi
- Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere düşürdü
Genel 13.09.2019, 17:52
İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere indirdi.
İhtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25’e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35’e çeken banka, ayrıca, konut kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi.
Açıklamaya göre, 500 bin TL altındaki konut kredilerindeki faiz oranı ise değiştirilmeyerek aylık yüzde 0,99'da sabit bırakıldı.
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