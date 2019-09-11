Son Dakika
İran Cumhurbaşkanı: "Savaş peşinde olanlar kaybedecek”
Vali Çağatay kazada yaralananları hastanede ziyaret etti
Keçiören'e Şair-Yazar Kaysın Kuliyev Parkı
Eldivan’da ev yangını
Eşref Hamamcıoğlu: "Lise müdürü, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti"
Vakıf Emeklilik yeni "Cep Şube" uygulamasını tanıttı
Arda Turan'dan açıklama
OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta arttı
CHP'li Büyükşehir Belediye başkanları partiden ayrıldı
İçişleri Bakanlığından ’hız limiti’ açıklaması

Zonguldak'ta gazinin darbedildiği iddiası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta terör gazisinin, otomobiliyle yeni asfalt dökülen yola girdiği gerekçesiyle yol yapımında görevli işçiler tarafından darbedildiği öne sürüldü.

Genel 11.09.2019, 14:49 11.09.2019, 14:53
Zonguldak'ta gazinin darbedildiği iddiası
banner63

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta terör gazisinin, otomobiliyle yeni asfalt dökülen yola girdiği gerekçesiyle yol yapımında görevli işçiler tarafından darbedildiği öne sürüldü.

Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığında vatani görevini yaptığı sırada gittiği Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Suçatı köyü yakınlarında 15 Nisan 1992'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada başına isabet eden kurşunla yaralanarak gazi olan Hasan Özdemir (48), Karaelmas Mahallesi'nde bulunan Zonguldak Özel Eğitim Meslek Lisesine ağabeyinin engelli oğlunu kayıt ettirmeye götürdüğü sırada yeni asfalt dökülen yola girdiği gerekçesiyle işçilerle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işçiler tarafından darbedildiği öne sürülen Özdemir, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından Özdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Özdemir'in şikayeti üzerine gözaltına alınan iki işçinin, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

- "Davamdan kesinlikle vazgeçmeyeceğim"

İki çocuk babası Hasan Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin yüzde 98 engelli çocuğunun lise kaydını yaptırdıktan sonra yolun aşağısından döndüğünü, "Buraya girmek yasak" diyen 4-5 kişiye herhangi bir uyarının konulmadığını söylediğini ifade etti.

Daha sonra bu kişilerin aracının içerisinde kendisine vurmaya başladıklarını aktaran Özdemir, "Sonra ben dışarı çıktım. Öbürleri tuttu, o adam yine vurmaya başladı bana. Böyle bir duruma düştük. Orada bir suçumuz varsa bile devletin memuru, polisi var ama onlar hiçbir işaret koymamış, o şekilde girdik." diye konuştu.

O işçilerden şikayetçi olduğunu anlatan Özdemir, "Onları sabah serbest bırakılmışlar. Arabamın önünde emniyetin vermiş olduğu yazı da var. Gazi yazısı da var. Benim yanımda engelli çocuğuyla birlikte kardeşim vardı. O, 'İsterseniz polis çağırın, bizim cezamız varsa kesilsin. Niye vuruyorsunuz?' dedi. Kardeşim bile bizi ayırdı. Arabanın içerisindeyken bizi bitirdiler. Davamdan kesinlikle vazgeçmeyeceğim." dedi.

#darp #işçi #terör gazisi #zonguldak
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
İmsak 04:52
Güneş 06:18
Öğle 12:51
İkindi 16:24
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@