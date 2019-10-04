Son Dakika
MHP dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyecek
Türk Savunma Sanayii yerlileşiyor!
Atatürk'ün Ankara'ya gelişine tanıklık eden fotoğraf sergisine büyük ilgi
Ankara Büyükşehir kapattı, Mamak sahip çıktı!
Kara araçları ve İHA’lar Telabyad’ın doğusunda
ALES sonuçları açıklandı

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Genel 04.10.2019, 11:47 04.10.2019, 12:28
Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
banner63

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Ankara-Zonguldak yolu Yeni Sanayi Sitesi karşısında, Burak Zengin'in (25) kullandığı 06 FVN 03 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde bulunan Berkay Dökmeci'nin (17) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Burak Zengin'in ise Çaycuma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#zonguldak
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:41
Öğle 12:42
İkindi 15:57
Akşam 18:33
Yatsı 19:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@