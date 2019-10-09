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Zonguldak’ta maden ocağında göçük
- Kilimli ilçesindeki göçükte bir işçi yaşamını yitirdi
Genel 09.10.2019, 23:48
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Maden işçisi Erol Akçaoğlu göçük altında kaldı.
Ekiplerce başlatılan ve yaklaşık iki saat süren kurtarma çalışmaları sonunda Akçaoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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