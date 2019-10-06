Son Dakika
Suriye sınırına tank ve zırhlı araç takviyesi
Milli manevi değerlere küfreden şahıs gözaltına alındı
İran “Türkiye'nin güvenliği mutlaka sağlanmalıdır“
Dışişleri'nden ABD Büyükelçiliğine açıklama daveti
Bolu’da, Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı
Tır yolcu durağını altına aldı: 1’i çocuk 2 ölü, 3 yaralı

Zonguldak'ta sağanak

- Kentte sağanak sonucu derelere taşınan çamur nedeniyle Zonguldak Limanı'nda deniz kahverengiye dönüştü

Genel 06.10.2019, 15:52
Zonguldak'ta sağanak

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta etkili olan sağanağın derelere taşıdığı çamur nedeniyle kıyı şeridindeki deniz suyu kahverengiye büründü.

Kentte aralıklarla etkili olan sağanağın ardından kent merkezinden geçen Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su, limanda denizin rengini değiştirdi.

Dereden yağmurla gelen çamurlu su, liman bölgesinde deniz yüzeyini kapladı. Yağmurun ardından denizin kıyı bölgeleri de kahverengiye döndü.

Ilıksu Plajı yakınında bulunan dereden Karadeniz'e akan çamurlu su da deniz yüzeyini kahverengiye bürüdü.

Hava sıcaklığının 14 derece kaydedildiği kentte, yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.

#çamur #deniz #zonguldak
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:43
Öğle 12:42
İkindi 15:55
Akşam 18:30
Yatsı 19:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Galatasaray 7 10
8. Trabzonspor 6 9
9. Sivasspor 6 9
10. Göztepe 7 9
11. Başakşehir 6 8
12. Denizlispor 7 8
13. Ankaragücü 6 8
14. Çaykur Rizespor 6 8
15. Kasımpaşa 7 7
16. Beşiktaş 6 5
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Balıkesirspor 7 13
2. Akhisar Bld.Spor 7 13
3. Fatih Karagümrük 7 12
4. Altay 7 12
5. Bursaspor 7 12
6. Ümraniye 6 11
7. Hatayspor 6 11
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 7 16
3. Leicester City 8 14
4. Crystal Palace 8 14
5. Burnley 8 12
6. Arsenal 7 12
7. West Ham 8 12
8. Tottenham 8 11
9. Chelsea 7 11
10. Bournemouth 7 11
11. M. United 7 9
12. Sheffield United 8 9
13. Brighton 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. Wolverhampton 7 7
16. Southampton 7 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Eibar 8 9
13. Real Valladolid 7 9
14. Real Betis 8 9
15. Deportivo Alaves 8 8
16. Getafe 7 7
17. Mallorca 8 7
18. Celta de Vigo 7 6
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@