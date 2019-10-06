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Zonguldak'ta sağanak
- Kentte sağanak sonucu derelere taşınan çamur nedeniyle Zonguldak Limanı'nda deniz kahverengiye dönüştü
Genel 06.10.2019, 15:52
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta etkili olan sağanağın derelere taşıdığı çamur nedeniyle kıyı şeridindeki deniz suyu kahverengiye büründü.
Kentte aralıklarla etkili olan sağanağın ardından kent merkezinden geçen Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su, limanda denizin rengini değiştirdi.
Ilıksu Plajı yakınında bulunan dereden Karadeniz'e akan çamurlu su da deniz yüzeyini kahverengiye bürüdü.
Hava sıcaklığının 14 derece kaydedildiği kentte, yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.
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