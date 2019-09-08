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Zonguldak'ta yangın: 1 ölü
- Devrek ilçesinde elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilen yangında bir kişi hayatını kaybetti
Genel 08.09.2019, 17:02
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Mumcuoğlu köyünde yalnız yaşayan Şayeste Kabakçı'nın (67) kaldığı evden dumanların yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yerde hareketsiz yatarken buldukları Kabakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kabakçı'nın cesedi, Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Elektrikli battaniyeden kaynaklandığı sanılan yangında, Kabakçı'nın dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
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