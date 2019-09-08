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Zonguldak'ta yangın: 1 ölü

- Devrek ilçesinde elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilen yangında bir kişi hayatını kaybetti

Genel 08.09.2019, 17:02
Zonguldak'ta yangın: 1 ölü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Mumcuoğlu köyünde yalnız yaşayan Şayeste Kabakçı'nın (67) kaldığı evden dumanların yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Ekipler, yerde hareketsiz yatarken buldukları Kabakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kabakçı'nın cesedi, Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elektrikli battaniyeden kaynaklandığı sanılan yangında, Kabakçı'nın dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

#elektirikli battaniye #yangın #zonguldak
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