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Zürafaların keyifli oyunları objektiflere yansıdı
Bursa Hayvanat Bahçesi’nde bulunan zürafalar, çocukların ve ailelerinin ilgi odağı oldu. Zürafaların oyunları objektiflere yansıdı.
Genel 15.09.2019, 12:03 15.09.2019, 13:03
Bursa Hayvanat Bahçesi’nde bulunan zürafalar, çocukların ve ailelerinin ilgi odağı oldu. Zürafaların oyunları objektiflere yansıdı.
(Hakan Gönül - Samet Doğru/İHA)
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