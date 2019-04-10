Geniş Gözeneklerden Doğal Bir Şekilde Kurtulmanın Yolları

Cilt bakımına özen gösteren kişiler genellikle geniş gözenekli cilde sahip olmaktan şikâyet ederler. Özellikle yüz bölgesinde geniş gözenekli bir cilde sahip kişiler, sık sık arındırıcı maskeler ve peeling yöntemleriyle bakımlarını yapmazlarsa, ciltlerinde beliren siyah nokta ve sivilcelerle kolaylıkla karşı karşıla kalabilirler.

Cilt bakımını ve temizlemesini düzenli olarak yapmayan kişiler geniş gözeneklere sahip olmaları sebebiyle birçok olumsuz durumla karşılaşabilirler. Yağ ve kir birikimine uygun ortam oluşturan geniş gözenekli ciltlerde; sivilce, yağ bezesi ve siyah nokta oluşumu artar.

Cilt gözenekleri kalıtsal olarak geniş olmakla birlikte, sonradan da genişleyebilir. Örneğin güneş altında uzun süre kalındığında cilt gözeneklerinin genişlediği bilinmektedir. Evde hazırlayacağınız pratik tarifler ile geniş gözeneklerinizi sıkılaştırabilir ve daha berrak bir görünüme sahip bir cilde kavuşabilirsiniz. İşte elinizin altındaki malzemelerle yapabileceğiniz tarifler…

Evde Hazırlanan Cilt Maskesi

Kullanmanız gereken malzemeler; yaş maya ve bir miktar süt. Her evde bulunabilecek olan bu malzemeleri bir kase yardımıyla güzelce karıştırın. Daha sonra bol buharlı bir duş aldıktan sonra temizlenmiş ve genişlemiş olan cilt gözeneklerinize pamuk yardımıyla güzelce yedirerek sürün.

Sürdükten yaklaşık 10 – 15 dakika sonra cilt gözeneklerinizin sıkılaşmaya başladığını göreceksiniz. Ancak bunu görür görmez maskeyi hemen durulamayın. Yaklaşık 30 dakika kadar cildinizin maskeyi emmesini bekledikten sonra, cildinizi ılık suyla nazik bir şekilde durulayın.

Karma Ciltlere Yönelik Maske

Karma ciltlere yönelik maskede kullanacağınız malzemeler; 1 yumurta akı ve 2 çay kaşığı limon suyu. Bu karışımı yaklaşık 5 dakika cildinizde beklettikten sonra ılık su yardımıyla cildinizi temizleyin.

Bunun yanında salatalık suyunun içine birkaç damla gül suyu ekleyerek de geniş gözeneklerinizi sıkılaştırabilecek bir karışım hazırlayabilirsiniz. Salatalığın içeriğinde bulunan silis, cildinizi sağlıklı görünüme kavuşturacak özelliktedir. Bu karışımı her gün 1 defa yüzünüze sürdükten sonra 15 – 20 dakika kadar bekleyip ılık suyla durulayın.

Gözenekleri Sıkılaştıran Karışım

Bu karışım için ihtiyacınız olan malzemeler 2 yemek kaşığı yoğurt ve un. Biraz da gül suyu katarak hazırlayacağınız bu karışımı krem kıvamına gelene kadar karıştırıp cildinize sürün. Ilık suyla duruladıktan sonra gözle görülür bir fark olduğunu göreceksiniz.