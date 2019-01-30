Gezdik, Gördük İbret Aldık

Eyüphan Kaya

Bir grup öğretmenler olarak yarıyıl tatilini fırsata çevirerek, Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa illerimize 5 günlük bir gezi tertip ettik.

Hem buralarda tarihi öneme haiz yerlerin bir kısmını ziyaret ettik, hem de buralarda birer manevi terbiye evleri olan Risale-i Nur medreselerini ziyaret edip, misafir kaldık.

Mersin’de Kanlı Divane antik kent harabelerini ve Cennet Cehennem oluklarını, Adana’da Danyal aleyhisselamın makberini, Hatay’da Habibi Neccar camii ve Gaziantep’te Antep kalesini ziyaret ettik.

Müze, kilise ve benzeri gezilerin de yanı sıra yöresel yemek ve tatlılardan da rızkımıza düşeni aldık.

Ancak bunların hepsi bir yana Risale sohbetlerinden aldığımız feyiz bir yana… Bir çok dersleri dinleme fırsatımız oldu, ama Muallim Murat Başar kardeşimizin sunduğu ihlas içerikli ders hepsinden daha tesirli oldu diyebilirim.

Evet ihlas, kul ile Allah arasında bulunan gizli bir bağ, manevi bil kuvvettir, bazen biri bine çıkaracak tesirde bir katsayı. Yani kalbi, kavli, fiili çalışmalarında samimiyetin bir ölçüsü. Öyle samimi bir ölçü ki kul ile Allah dışında başka bir kimsenin bilemediği bir özel değer.

Peki bunun yansımaları var mı? Evet iki türlü hissedilebiliyor, orada da yine kişinin kendisi düzeyini daha iyi biliyor.

Malum İslam dini cemaatleşmeyi, düzenli çalışmayı, organizeli çalışmayı tavsiye eder.

Mesela peygamberimiz (asm) “cemaatte rahmet vardır” derken, yalnızlığı bir anlamda tavsiye etmiyor. Yine birkaç kişi bir araya geldiniz mi, aranızda birini baş seçin demesi de düzen, disiplin tarzı bir hayatı tavsiye ediyor.

Aslında insanın ruhu da cemaatleşmeden yanadır; dolayısıyla dost, ahbap, arkadaş kavramı da bu isteğin bir tezahürü gibi,

İnsan Allah rızası, Peygamberin sünnet-i seniyyesini ihya etmek için bir araya gelince cemaat oluşur, manevi bir atmosfer meydana gelir kişi moral motivasyon alıyor, sevap kazanıyor, her geçen gün cemaat olgunlaşıyor, buna paralel olarak kişinin kendisi de kendini ruhen mutlu hissediyor, mutlulukla birlikte sevap kazanıyor, ahirete de azık hazırlıyor.

Peki İslam’ın emrettiği bu verimli hayat tarzında dikkat etmemiz gereken en önemli mevzu ne olabilir derseniz, Risaleyi nur veçhiyle bakarsanız iki önemli mevzu var biri Haml, diğeri ise Hazm.

Haml şudur; siz bir cemaate mensup iseniz, Allah rızasını istiyorsanız, yarın bu güne göre bir adım daha önde olmak istiyorsanız, hayatın bir ucunda tutacaksınız, gücünüz nispetinde; ama az ama çok, yani bir sorumluluk alacaksınız, maddi ya da bedeni, az yada çok her neyse.

Öncelikle düzenli okumayı adet haline getireceksiniz, Kur’an’ı okuyacaksınız, Risaleyi okuyacaksınız, Cevşeni okuyacaksınız, namaz sonrası tesbihatını kaçırmamaya gayret edeceksiniz. Bu tarz sizi ahir zamanın insi ve cinni şeytanlardan koruyacak,

Maddi ya da bil fiil cemaate katkıda bulunacaksınız hizmet adına içinden geçeni yapmaktan çekinmeyeceksiniz. Başkası bu kadar katkı veriyor, ben bu kadar yardımcı olsam ayıp olur demeyeceksiniz, semt derslerini, varsa meslek derslerini, umumi derse katılmayı ihmal etmeyeceksiniz.

Hazm ise uhuvvet kavramı içinde birbirimizi kabullenmemizdir. Çok çalışanı, sizden bir adım önde olanı, iyi risale dersi vereni kıskanmayacaksınız ve onu eleştirmeyeceksiniz, ya da küçük de olsa gücü nispetinde cemaate katkısı olan kardeşinizi küçük görmeyeceksiniz.

Ümmeti Muhammed’in imanını kurtaran geminin birer hademeleri olan Risale-i Nur talebeleri için kürsüde ders anlatan ile cemaate su, çay ikram eden arasında bir fark yok olsa olsa ihlasların da bir fark olabilir onu da ancak Allah bilir.

Doğrusu yerinde verilen örneklerle bu ihlas faslı beni çok etkiledi, inşaallah bundan faydalanmak için gayret ve azim içinde olacağım. Yaşım 57 ama ihlas konusunda şimdiye kadar etkilendiğim bir ders olmamıştı.

Bir mümin kimse beşikten mezara kadar bir şeyler öğrenme çabasında olmalı ifadesi boşuna söylenen bir söz değildir.

Bence siz de fırsat buldukça gezin tozun, etrafınızı inceleyin bu dünyanın ne kadar fani olduğunu bir kez daha anlayıp ona göre ona değer verin.

Selam ve selametle kalın.