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Ankara Kaç Km? Bulunduğum Yerden Ankara arası mesafe Nedir?

Ankara kaç km araştırması birçok farklı şehirden Ankara’ya gidileceği zaman yapılmaktadır. Ankara Türkiye haritasına baktığımız zaman tam merkezi olmasa da birçok farklı ile eşit uzaklıkta bulunan bir ildir.

Gezi Rehberi 28.08.2019, 10:37 Emir Yılmaz
Ankara Kaç Km? Bulunduğum Yerden Ankara arası mesafe Nedir?
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Ankara Kaç Km? Bulunduğum Yerden Ankara arası mesafe Nedir?

Ankara kaç km araştırması birçok farklı şehirden Ankara’ya gidileceği zaman yapılmaktadır. Ankara Türkiye haritasına baktığımız zaman tam merkezi olmasa da birçok farklı ile eşit uzaklıkta bulunan bir ildir. Ankara’ya ulaşmak için birçok alternatif bulunmaktadır. Demir yolu, kara yolu ve hava yolu ile Ankara’ya ulaşılabilmektedir.

Gün geçtikçe genişleyen yüksek hızlı tren ağı ile de hızlı bir şekilde Ankara’ya ulaşmak oldukça kolay bir hale gelmektedir. Ankara’nın büyük bir havaalanı bulunmasının yanı sıra yeni yapılan büyük bir tren garı ve şehirlerarası otobüs terminali (AŞTİ) bulunmaktadır. Yüksek kapasite hizmet veren bu 3 ulaşım seçeneği ile Ankara’ya kolayca ulaşılabilmektedir.

Ankara İstanbul Arası Kaç Km? 448.4 Km - 4 Saat 51 Dk

Ankara İstanbul Haritalarda 4 sa. 51 dk. göstermekte olup  488,51 km O-4 üzerinden İstanbul iline ulaşılmaktadır. Ayrıca Ankara İstanbul arası toplamda 448.8 km’dir. Özel araç ile 4 saat süren yolculukta hava yolu ve demir yolu da tercih edilebilir alternatifler arasında yer almaktadır. İstanbul’da yer alan 3 havaalanından Ankara’ya kolayca ve hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir. Düzenli aralıklar ile Ankara – İstanbul ve İstanbul – Ankara arasında uçuş mevcuttur. İki şehir arasında yüksek hızlı tren ağı da bulunmaktadır ve hem ekonomik hem de hızlı bir şekilde yaklaşık 4 saat içinde diğer şehre ulaşmak mümkündür. İki şehir arasında şehirlerarası otobüs yolculuğu yapmak da mümkündür. Ankara kaç km İstanbul araması yapıldığı zaman özel araç ile yol değiştirilir ise 6 saate kadar uzamaktadır.

Ankara ile İstanbul Arası Uçakla Kaç Saat Sürer konusunda bilgi şu şekildedir, Yolculuk uçış mesafesi 363 Km olup Uçak ile Diyarbakır'a ulaşım süresi 0 saat 33 dakikadır.

Ankara Çorum Arası Kaç Km? 242.3 Km - 2 Saat 54 Dk

Ankara Çorum arası 242,3 km arasında sürmektedir. Seçilen yola göre mesafe artış göstermektedir. Kara yolu tercih edilen iki şehir arasındaki mesafe 2 sa. 54 dk. ile 3 saat  arasında değişmektedir. Ankara kaç km illere göre değişkenlik göstermektedir. Ankara Çorum  Haritalarda 2 sa. 54 dk. göstermekte olup  242,3 km D200 karayolundan Kırıkkale üzeri Çorum Yolunu takip edilerek ulaşılmaktadır.

Ankara Yozgat Arası Kaç Km? 217.6 Km - 2 Saat 33 Dk

Ankara Yozgat arası 217,6 km arasında sürmektedir. Seçilen yola göre mesafe artış göstermektedir. Kara yolu tercih edilen iki şehir arasındaki mesafe 2 sa. 33 dk. ile 3 saat  arasında değişmektedir. Ankara kaç km illere göre değişkenlik göstermektedir. Ankara Yozgat  Haritalarda 2 sa. 33 dk. göstermekte olup  217,3 km D200 ve D200/E88 karayolundan Kırıkkale üzeri Yozgat Yolunu takip edilerek ulaşılmaktadır.

Ankara Kırıkkale Arası Kaç Km? 80 Km - 1 saat 7 dk

Ankara Yozgat arası 80 km arasında sürmektedir. Seçilen yola göre mesafe artış göstermektedir. Kara yolu tercih edilen iki şehir arasındaki mesafe 1 sa. 7 dk. ile 2 saat  arasında değişmektedir. Ankara kaç km illere göre değişkenlik göstermektedir. Ankara Kırıkkale Haritalarda 1sa. 7 dk. göstermekte olup  80 km D200 karayolundan Kırıkkale Yolunu takip edilerek ulaşılmaktadır.

Ankara Diyarbakır Arası Kaç Km? 1000.5 Km - 10 Saat 27 Dk

Ankara Diyarbakır arası 1000 km arasında sürmektedir. Seçilen yola göre mesafe artış göstermektedir. Kara yolu tercih edilen iki şehir arasındaki mesafe 10 sa. 27 dk. ile 11 saat  arasında değişmektedir. Ankara kaç km illere göre değişkenlik göstermektedir. Ankara Diyarbakır Haritalarda 10 sa. 27 dk. göstermekte olup  1000 km yolculuğu D750/E90 ve E90 üzerinden takip edilerek Diyarbakır'a ulaşılmaktadır. Karayolu ile yolun uzak olması sebebiyle uçak yolculuğuda tercih edilebilir.

Ankara ile Diyarbakır Arası Uçakla Kaç Saat Sürer konusunda bilgi şu şekildedir, Yolculuk uçış mesafesi 677 Km olup Uçak ile Diyarbakır'a ulaşım süresi 0 saat 57 dakikadır.

Ankara Antalya Arası Kaç Km? 1000.5 Km - 6 Saat 7 Dk 

Ankara Antalya arası 479,2 km arasında sürmektedir. Seçilen yola göre mesafe artış göstermektedir. Kara yolu tercih edilen iki şehir arasındaki mesafe 6 sa. 7 dk. ile 7 saat  arasında değişmektedir. Ankara kaç km illere göre değişkenlik göstermektedir. Ankara Diyarbakır Haritalarda 6 Saat 7 Dk.  göstermekte olup  479,2 km yolculuğu D695 üzerinden takip edilerek Antalya'a ulaşılmaktadır. Karayolu ile yolun uzak olması sebebiyle uçak yolculuğuda tercih edilebilir.

Ankara ile Diyarbakır Arası Uçakla Kaç Saat Sürer konusunda bilgi şu şekildedir, Yolculuk uçış mesafesi 387 Km olup Uçak ile Diyarbakır'a ulaşım süresi 0 saat 33 dakikadır.

Ankara Antalya Arası Kaç Km? 1000.5 Km - 6 Saat 7 Dk 

Ankara Bolu Arası Kaç Km? 187.3 Km - 1 Saat 59 Dk   

Ankara Çorum arası 187.3 Km arasında sürmektedir. Seçilen yola göre mesafe artış göstermektedir. Kara yolu tercih edilen iki şehir arasındaki mesafe 1 Saat 59 Dk . ile 2 saat  arasında değişmektedir. Ankara kaç km illere göre değişkenlik göstermektedir. Ankara Çorum  Haritalarda 1 Saat 59 Dk . göstermekte olup  187.3 Km Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden Bolu iline ulaşılmaktadır.

Ankara Burdur Arası Kaç Km? 411.3 Km - 4 sa. 42 dk

Ankara Çorum arası 411.3 Km arasında sürmektedir. Seçilen yola göre mesafe artış göstermektedir. Kara yolu tercih edilen iki şehir arasındaki mesafe 4 sa. 42 dk ile 2 saat  arasında değişmektedir. Ankara kaç km illere göre değişkenlik göstermektedir. Ankara Çorum  Haritalarda 4 sa. 42 dk. göstermekte olup  Dumlupınar Blv./D200 üzerinden Burdur iline ulaşılmaktadır.

Ankara Afyon Arası Kaç Km? 260,7 km - 2 sa. 58 dk. 

Ankara kaç km Afyon şehrine baktığımız zaman iki şehrin arası 260,7 km'dir. Karayolu üzerinden 2 sa. 58 dk. sürmekte olup eski tren ile de demir yolu üzerinden ulaşmak mümkündür.  Dumlupınar Blv./D200 ve D260 üzerinden Afyon iline ulaşılmaktadır.

Ankara Muğla Arası Kaç Km? 591,7 km - 7 sa. 18 dk. 

Ankara Muğla arası 591,7 km olup yaklaşık 7 saat 18 dk sürmektedir. Kara yolu yerine hava yolu da tercih edilebilmektedir. Dumlupınar Blv./D200 üzerinden Muğla iline ulaşılmaktadır.

Ankara ile İstanbul Arası Uçakla Kaç Saat Sürer konusunda bilgi şu şekildedir, Yolculuk uçuş mesafesi 489 Km olup Uçak ile Diyarbakır'a ulaşım süresi 0 saat 42 dakikadır.

Ankara Amasya Arası Kaç Km? 335,2 km - 4 sa. 2 dk. (335,2 km) D200 üzerinden

Ankara Amasya arası 335,2 km olup, 4 saat 2 dk sürmektedir. Seçilen yola göre mesafe artış göstermektedir. Kara yolu tercih edilen iki şehir arasındaki mesafe 4 ila 5 saat arasında değişmektedir. Ankara kaç km illere göre değişkenlik göstermektedir. D200 üzerinden Amasya iline ulaşılmaktadır.

Ankara İzmir Arası Kaç Km?

 5 sa. 25 dk. (490 km) D715 üzerinden ulaşabilirsiniz. Ankara ile İzmir Arası Uçakla Kaç Saat Sürer konusunda bilgi şu şekildedir, Uçak ile Yolculuk uçuş mesafesi, 328 Km olup Uçak ile Diyarbakır'a ulaşım süresi 0 saat 56 dakikadır. 

Ankara Manavgat Arası Kaç Km5 sa. 49 dk. (493,3 km) D715 üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Erzurum Arası Kaç Km10 sa. 14 dk. (878,0 km) D200/E88 üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Erzincan Arası Kaç Km? 7 sa. 55 dk. (686,8 km) D200/E88 üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Denizli Arası Kaç Km? 5 sa. 28 dk. (468,3 km) Dumlupınar Blv./D200 üzerinden ulaşabilirsiniz.

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