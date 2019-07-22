Ankara'nın Saklı Şelalesi: Nallıhan Uyuzsuyu Şelalesi

Ankara'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki şelale eşsiz şelale doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Şelale, hem Ilıcasu hem de Uyuzsuyu olarak biliniyor. Yemyeşil ormanları ve seyir terasıyla yerli - yabancı birçok turistin ilgisini çeken şelale, 50 metre yüksekliğinde ve keyifli bir manzara keyfi sunuyor.

Nallıhan’ın Karacasu köyünde yer alan şelalenin suyunun halk tarafından şifalı olduğuna inanılıyor. Bölge halkı Ilıcasu diye de adlandırdığı şelalenin hikayesini ise şöyle anlatıyor: “Eskiden koyunlar uyuz olurdu biz de korkudan ne yapacağımızı bilemezdik gitmediğimiz şifacı kalmazdı. En sonunda çareyi bu suyun altında yıkamakta bulduk. Uyuz olan koyunları buraya getirip su içirirdik ardından yıkadıktan sonra koyunlar iyileşirdi. Bu da bölge halkı tarafından duyulunca buraya Uyuzsuyu Şelalesi denmeye başlandı."

Nallıhan Uyuzsuyu Şelalesinde Hangi Aktiviteleri Yapabilirsiniz?

Bu bölgede yüksek çan ormanları içinde piknik yapabilir. Yürüyüş ve çeşitli etkinlikler sonrası seyir teraslarında manzarının keyfini çıkarabilirsiniz. Şelale, eşsiz güzelliği ve huzur veren doğasıyla trekking yapanların da gözdesi....

Şelale Aynı Zamanda 700 Yıllık Anıt Ağaçlarının Merkezi



Uyuzsuyu Şelalesi coğrafi konumu sebebiyle doğa yürüyüşlerine olanak sağlıyor. Aynı zamanda bölgede koruma altına alınan asırlık birçok ağaca ev sahipliğini yapıyor. Henüz yeni keşfedilmiş olması dolayısıyla doğa oldukça bakir.

Nallıhan Uyuzsuyu Şelalesine Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Ankara şehir merkezine yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan şelaleye Nallıhan ilçesi üzerinden ulaşım sağlanıyor. İlçe merkezine de 30 km uzaklıkta olan şelaleye ulaşım hemen yakınındaki Karacasu Köyü’nden sağlanıyor. Karacasu Köyü’nden ise havanın yağışlı olmadığı zamanlarda 6 kilometrelik dağ yolundan araçlarla ulaşım sağlanabiliyor. Yağışlı havalarda yolun dar ve uçurum olması sebebiyle, toprak kayması tehlikesi yüzünden araçlarla ulaşım sağlanamıyor.

Bu mükemmel doğal güzelliklerini keşfetmek için biraz yürümek yeterli...

Şelaleye Giriş Ücretli Mi?

Nallıhan Uyuzsuyu Şelalesini ziyaret etmek ücretsiz...