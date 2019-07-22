Ankara'nın Taşına Bak Hikayesi Kısa
Ankara'nın Taşına Bak Hikayesi Kısa, Ankara Türküsünde Kurtuluş Savaşı İzleri, Ankara’nın Taşına Bak Türküsünün Hikayesi
Ankara'nın Taşına Bak Hikayesi Kısa
Ankara'nın taşına bak hikayesi kısa ancak o kadar anlamlıdır ki gerek Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında gerekse de Ankara’ya dair savaş hikayelerinde en önde yer almaktadır. Silahlı kuvvetlerin marşı olarak da kullanılan;
Ankara’nın taşına bak,
Gözlerimin yaşına bak,
Uyan uyan Gazi Kemal,
Şu feleğin işine bak
Şeklinde başlayan türkünün sözleri farklı yorumlansa da insanın içinde hep aynı derinden etkiyi bırakmış ve vatanseverlik duygularının katlanarak devam etmesine katkı sunmuştur. Her kesimden ülkemiz insanının sahip çıktığı bu türkü gerek milli manevi duygularımızın bizi bir araya getirmesinde gerekse de kültürel mirasımızın yarınlara aktarılmasında milletimize yol gösterici olmaktadır.
Ankara Türküsünde Kurtuluş Savaşı İzleri
Ankara türküsünün çeşitli versiyonları bulunmakla birlikte bu türkü sonradan marş olarak milli uyanışımıza katkı sağlamış ve Kurtuluş Savaşı’nda Ankara’nın hikayesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ankara türküsünde geçen;
Gözlerimin yaşına bak,
Biz Yunana esir olduk,
Şu feleğin işine bak
Sözleri Sakarya sırtlarında yankılanırken bu sözleri ortaya çıkaran güç bağımsızlık özlemiyle yanıp tutuşan Türk milletinin kendisidir. Anonim olarak bilinen bu türkü bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkan Türk askerinin korkmadan ölüme yürüyüşüne eşlik eden eşsiz bir senfonidir.
Ankara’nın Taşına Bak Türküsünün Hikayesi
Ankara türküsünün kim tarafından yazıldığı bilinmese de Ankara’nın taşına bak türküsünün hikayesi Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadelenin ifade edilmesi bakımından oldukça önemlidir. Sakarya Savaşı’nda Duatepe’ye yapılacak çıkarma için Sakarya sırtlarında konuşlanan Türk askeri birlikleri geceden koya koyulmuş ve düşmanın karşısında cesurca durabilmek için 57. Tümen Kerim köyü yakınlarından yürüyüşe geçmiştir. Albay Mümtaz komutanlığındaki bu birlik gerek gece yürüyüşünde gerekse de sabaha karşı meydana gelen fırtınalı ve şiddetli yağmur altında ıslanmış bırakın düzenli ordu şeklinde hareket edebilmeyi önünü bile görmek imkansız hale gelmiştir.
İşte bu kasvetli ortamda çamur deryasından sıyrılarak yürüyüşlerine ritim tutturmak isteyen askerler Ankara’nın taşına bak türküsünü bir türküden de öte askeri bir marş olarak hep bir ağızdan söylenmeye başlamış, buradan diğer bölük ve askerlere yayılan bu uyanış marşı Ankara'nın taşına bak hikayesi kısa ama öz bir biçimde tarihimize yön vererek bağımsızlığımızın kazanılmasında sembol rol oynamıştır.
Ankara'nın taşına bak türküsünün sözleri
Ankaranin taşına bak gözlerimin yaşina bak,
Ankaranin taşına bak gözlerimin yaşina bak,
uyan uyan gazi kemal şu felegin işine bak, işine bak
uyan uyan Gazi Kemal şu feleğin işine bak, işine bak
Kılıncini vurdum taşa taş yarildi baştan başa
kilincini vurdum taşa taş yarildi baştan başa
uyanda bak Gazi Kemal başimaza gelen ise gelen işe
uyanda bak Gazi Kemal basimiza gelen ise gelen işe
Ankaranin dardir yolu düşman aldi saği solu
Ankaranin dardir yolu düsman aldi saği solu sen gösterdin paşam bize öyle günde doğru yolu, doğru yolu,
sen gösterdin paşam bize böyle günde doğru yolu doğru yolu.
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