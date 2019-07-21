Ankara'nın Göbeğinde Mamak'ta Saklı Bir Kanyon: "Kıbrıs Köyü Kanyonu"

Ankara’nın Mamak ilçesinde yer alan Kıbrıs Köyü Kanyonu şehir merkezine 20 km’dir. Ankaralıların hafta sonlarında dinlenme adresi olan kanyonda birçok aktivitenin bir arada yapımasına imkan sunuluyor.

Ankara’da yaşayan birçok insanın bu kanyondan habersiz olması nedeni doğal güzelliği bozulmayan ender yerlerden biri Kıbrıs Köyü Kanyonu.....





Kanyon Adeta Doğal Güzellikleri ve Tarihi Güzellikleri ile Korunmuş Bir Cennet

Burası Elmadağ eteklerinden uzanan Kıbrıs Köyüne ulaşan bir vadi... Kıbrıs Köyü Kanyonu eskiden Ankara’nın su ihtiyacını karşılıyormuş. Ulus'ta yer alan Roma Hamamı’na su buradan geliyor. Romalılardan kalan su arkları bulunuyor. Kanyonun içerisinde aynı zamanda fındık ağaçları bulunuyor. Kıbrıs köyü şelalesi ve kıbrıs köyü piknik alanıda burada yer almaktadır. Ankara'da doğa sporlarınında en aktif yapıldığı ve kamp yapmaya uygun olması nedeni ile ziyaretlerindee görmek isteyeceği saklı bir cennet....

Yeşilin, suyun bol olduğu Kanyonda bir çok doğa sporunu yapmak mümkün. Ankaralıların şehir dışına çıkmak zorunda kalmadan istedikleri aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri bu doğa harikası yer her ün ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kıbrıs Köyü Kanyonunda Hangi Aktiviteleri Yapabilirsiniz?

Doğa sporları,doğa yürüyüşü, trekkingin, kamp ve piknik yapabilirsiniz.

Kanyona Nasıl Ulaşabiliriz?

Kıbrıs Köyü Kanyon Ankara sınırları içerisinde Mamak ilçerisinde yer alıyor. Kıbrıs Köyü Kanyonu‘na Nata Vega Alışveriş Merkezi’nden Kırıkkale-Samsun istikameti çevre yoluna çıkılarak Kıbrısköy çıkışından çıkıp ulaşabilirsiniz. Nata Vega Alışveriş Merkezi’nden yaklaşık 12 km sürmektedir. Bir diğer ulaşım yolu ise Konya Yolu’ndan Samsun Yolu’na bağlanarak sağlanabilir bu istikamettende Kıbrıs Köyü Kanyonuna ulaşabilirsiniz.

Şehir Merkezinen ulaşmak ise Ankara EGO otobüsleri ile mümkün. Otobüs hatlarından 373 - 383 ve 385 nolu otobüsler şehir merkezinden hareket ederek Kıbrıs Köyü Kanyonun yakının adar ulaşım sağlıyor.

Kanyona Giriş Ücretli Mi?

Giriş, otopark ve kamp yapmak bu kanyonda ücretsiz...

Kıbrıs Köyü Kanyonu , Ankara'lı olanların veya turistik amaçlarla Ankara'da bulunan hafta sonu güzel bir vakit geçirmeyi amaçlayan herkesin rahatlıkla ziyarete edebileceği doğa harikası bir yerdir.