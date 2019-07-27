Azize Tereza Kilisesi Nerede, Nasıl Gidilir, Ziyaret Saatleri

Ankara’nın Ulus semtinde 1928 yılında inşa edilen Azize Tereza Katolik Kilisesi, Katolik dünyasının en önemli isimlerinden biri olan St. Terese adına inşa edilmiştir. 1916 yılında Aziz Klement Fransız Koleji çıkan büyük Ankara yangınından sonra kullanılamaz hale gelmiştir. Bunun üzerine Ermeni semtine de yakın olan bu bölgede 1928 yılında Azize Tereza Kilisesi inşa edilmiştir.

1928 yılında eski kolejin arasında, Fransız elçilik binasının salonunda şapel olarak inşa edilen Azize Tereza Kilisesi daha sonra burada ek binalarla büyütülmüş ve eski Fransız Konsolosunun kaldığı bina kiliseye tahsis edilmiştir. Tarihi bir bina üzerine inşa edilen Azize Tereza Kilisesi’nin en önemli kısmı sayılan tarihi şapel 2002 yılında restore edilerek bugünkü halini almıştır.

Azize Tereza Kilisesi’nin ana mozaiği , Kapadokya kilisesinden alıntı yapmaktadır. Ünlü Fransız sanatçı Herve Vital yaptığı bu tasvirlerde; İki büyük kral, Mesih İsa ve onun soyundan geleceğine inanılan Davut ve Süleyman tasvir edilmişlerdir. Aynı zamanda Adem ve Havva’nın, diriliş ışığına İsa tarafından davet edildiği de bu tasvirlerde öne çıkan detaylardır.

Azize Tereza Kilisesi Ankara’nın en önemli dini ve tarihi alanlarından biridir, özellikle eski Fransız elçiliğinin bulunduğu alanda yapılan Azize Tereza Kilisesi, tarihi değere sahiptir. Ermeni mahallesi ve Aziz Clement Fransız Koleji’nin bulunduğu bölgeye yakın olan Azize Tereza Kilisesi, 12 Nisan 1980 yılında birinci dereceden sit alanı ilan edilmiştir.

Azize Tereza Katolik Kilisesi Ziyaret Saatleri!

Ankara’nın en önemli tarihi mekanlarından biri olarak gösterilen Azize Tereza Kilisesi, Ankara Ulus Kardeşler sokakta yer almaktadır. Tarihi ve dini açıdan önemli bir değere sahip olan Azize Tereza Kilisesi, uzun süredir ziyaretçileri de belirli saatlerde ve günlerde kabul etmektedir.

Azize Tereza Katolik Kilisesi Salı ve Çarşamba günleri saat 14.00 ve 17.00 arasında ziyaretçilere açık olarak hizmet vermektedir . Ankara’da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olan Azize Tereza Kilisesi’ne Ankara’nın hemen hemen tüm noktalarından rahatlıkla ulaşılabilmektedir.

Ankara Azize Tereza Katolik Kilisesi’nde günümüzde hala aktif olarak ibadet yapılmaktadır. Türkiye’de ibadete açık olan nadir kiliselerden biri olan Azize Tereza Kilisesinde haftada iki gün Çarşamba ve Pazar günleri ayinler yapılmaktadır. Azize Tereza Kilisesinde ayinler Çarşamba günü saat 18.00’da ve Pazar günü 11.30 saatleri arasında yapılmaktadır.

Azize Tereza Kilisesi’ne Nasıl Gidilir?

Ankara’nın en merkezi bölgelerinden biri olan Ulus, birçok önemli yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Bu yapıların arasındaaçıdan oldukça büyük bir öneme sahiptir. Ankara’nın tüm noktalarından Ulus’a metro, otobüs, taksi ya da özel araçlarla ulaşmak mümkündür. Ulus’a ulaştıktan sonra Azize Tereza Kilisesi’ne yürüyerek kısa sürede gelebilirsiniz.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan Ulus semti Azize Tereza Kilisesi’nin yanı sıra daha birçok farklı tarihi mekana da ev sahipliği yapmaktadır. Ulus Kardeşler sokakta yer alan Azize Tereza Katolik Kilisesi’ne Çarşamba ve Salı günleri ziyarete açıktır.

Azize Tereza Kilisesinin Mimari Özellikleri!

Tarihi bir bina olan Azize Tereza Kilisesi’nin görülmesi gereken ve en dikkat çeken bölümü ilk olarak Fransız Büyükelçiliği salonun içine inşa edilmiş küçük şapeldir. 2002 yılında restore edilen bu şapelde birçok önemli sanat eseri mozaik, vitray ve kolon bulunmaktadır.

Azize Tereza Kilisesi’nin ana mozaiği Fransız Sanatçı Herve Vital tarafından yapılmıştır. Mozaiğin sağ tarafında; Süleyman Mabedini inşa eden Süleyman ve Davut tasvir edilmiştir. Bu iki büyük kralın işaret ettiği yönde ise İsa Mesih’in diriliş ışığı görülmektedir. Aynı zamanda bu tasvirde Adem ve Havva’nın da İsa Mesih’e ellerini uzattıkları görülmüştür.

Mozaiğin sol tarafında ise Kutsal Bakire Meryem ile çocuk İsa yer almaktadır. Bu tasvirin sağında elinde İncil tutan ve diğerlerini kutsayan Mesih yer almaktadır. Bu iki tasvirde de sanatçı oldukça yumuşak renkler kullanmıştır. Tasvirlerin hemen önünde bulunan mumluklar ise kilisede ibadet etmek isteyenlerin dileklerinin sembolü olarak yer almıştır.

Efkaristiya’nın gizeminin anlatıldığı kutsal haçın kalbinde, iki parmağı açık ve diğer üç parmakla birlikte tasvir edilen İsa, Kutsal Üçlü Birliği temsil etmektedir. Madeleine Diener tarafından yapılan haç Azize Tereza Kilisesi’nin en önemli parçalarından biridir.

Eski Ahit’e göndermeler yapan kilise sütunlarında, 4 koç başı yer almaktadır. Bunun yanı buğday ve üzümlerde bu sütunlarda, ekmek ve şarabı hatırlatmak için kullanılmıştır. Bu tasvir Yeni Ahitte belirtilen kurbanın kutlanmasına önemli bir gönderme yapmaktadır.