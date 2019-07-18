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Disneyland Parklarının Kuruluş Hikayesi

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Gezi Rehberi 18.07.2019, 15:27 Emir Yılmaz
Disneyland Parklarının Kuruluş Hikayesi

Disneyland Parklarının Kuruluş Hikayesi

Dünyanın en büyük eğlence parklarından biri olan Disneyland, ilk defa 1955 yılında Amerika’da kurulmuş ve kurulduğu ilk andan itibaren günümüze kadar milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamıştır. Ünlü yapımcı, yönetmen ve animatör olan Walt Disney tarafından 1950 yılların başından itibaren düşünülen Disneyland projesi, Amerika Los Angeles’te 1955 yılında kurulmuş ve dünyanın en büyük eğlence parklarından biri olmuştur. Walt Disney tarafından projelendirilen ve planlanan bu park için Walt Disney, çocukların yanı sıra yetişkinler içinde eğitici ve eğlenceli etkinliklerin düzenlenebilmesini hedeflemiştir. Dünyanın belki de en hayalperest ve fütürist kişisi olan Walt Disney, Disneyland projesinin yanı sıra, film ve animasyon sektöründe de oldukça önemli işlere imza atmıştır.

Disneyland projesinin inşaatına 1954’te başlanmış ve Anaheim, Kalifornia’da 17 Temmuz 1955 tarihinde açılışı gerçekleştirilmiştir. Ülke genelinde ilgiyle takip edilen Disneyland projesi, inşaatının tamamlanmasının ardından, ülke televizyonlarından canlı olarak yayınlanmış ve dünyaca ünlü isimler açılışı izleyicilere aktarmışlardır. Disneyland’ın açılış töreni ünlü oyuncu ve sunucular olan; Ronald Reagan, Bob Cummings, Art Linkletter yapmıştır. Ancak Disneyland’ın açılış töreninde beklenmedik bir olay yaşanmıştır. Normalde az sayıda kişinin davetiyelerle açılışa katılması beklenirken, açılışa o gün tam 28 Bin kişi davetsiz olarak katılmış ve sahte davetiyelerle içeriye akın etmişleridir.

Açılış töreninde henüz tam olarak tamamlanmayan parka, on binlerce kişinin katılması açılış gününde sayısız aksiliklerin yaşanmasına neden olmuştur. Açılış gününde grev yapan su tesisatçıları, parkta çeşmelerin ve tuvaletlerin çalışmamasının asıl sebebi olarak gösterilmektedir. Bunun yanı sıra daha yeni dökülmüş olan asfaltın aşırı sıcaklar nedeniyle erimiş ve kadınların ayakkabıları asfalta gömülmüştür. Aynı zamanda gezi vapuru Mark Twain, aşırı yolcu nedeniyle alabora olma tehlikesi de atlatmıştır.

Disneyland Parklarının Kuruluş Hikayesi

Disney Parkları Kapıları 1955 Yılında Açtı!

17 Temmuz 1955 yılında Disneyland parklarının ilki kapılarını, Kalifornia’da açtı. Disneyland’ın açılış gününde ise en çok konuşulan Disneyland değil Disneyland’da yaşanan açılış günü skandalları olmuştur. Dünyanın en yaratıcı isimleri arasında gösterilen Walt Disney tarafından uzun yıllardır düşünülen bir eğlence parkı, ilk defa 1954 yılında hayata geçirilmiştir. Dünya üzerinde en çok ziyaret edilen ve yıl içinde milyonlarca kişiyi ağırlayan bu parkların ilki, ABD, Los Angeles, Anaheim’de kurulmuştur.

Açılış günü sınırlı sayıda kişinin davet edildiği parka o gün 20 binin üzerinde davetsiz misafir katılmış ve sahte davetiyelerle bu ziyaretçiler içeriye girmeyi başarmışlardır. Çok sayıdaki ziyaretçiler için henüz hazır olmayan Disneyland, açılış gününde birçok aksiliğin yaşanmasına neden olmuştur. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen Disneyland, resmi olarak faaliyetlerine başladığı ilk günden itibaren sayısız ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır.

Masalsı Dünyalarıyla Ünlü Disneyland Parkları

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olarak gösterilen Disneyland, günümüzde Walt Disney Şirketler Grubu tarafından yönetilmektedir. Günümüzde dünyanın birçok önemli kentinde de kurulmuş olan Disneyland; Paris, Tokyo, Hong Kong, Florida ve California’da ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

1955 yılında yaşanan açılış rezaletinin ardından, kısa süre içinde Disneyland’a eklenen yeni bölümler ve farklı etkinlikler sayesinde ziyaretçilerin özellikle çocukların yeniden ilgi odağı haline gelmiştir. 1965 yılında Walt Disney, açılışı yapılan parkın başarısını görünce ikinci Disneyland parkı için, Orlando’da çalışmalara başlamış ancak bu projesini hayata geçiremeden 1966 yılında hayatını kaybetmiştir.

Disneyland Parklarının Kuruluş Hikayesi

Walt Disney Kimdir?

Walter Ellas, bilinen adıyla Walt Disney, 5 Aralık 1901’de Amerika’nın Illinois eyaletinde dünyaya gelmiştir. Hayatı boyunca; seslendirme sanatçılığı, çizerlik, yapımcılık, yönetmenlik, animatörlük vb. birçok farklı alanda devrim niteliğinde işler yapmıştır. Bugün değeri milyarlarla ölçülen Walt Disney Şirketi’nin de kurucusu ve sahibidir.

Walt Disney, çocukluk yıllarında nadir bir hastalık olarak görülen Disleksiye sahiptir. Bu hastalık Walt Disney’in harfleri tersten görmesine ve bu nedenle okumayı ve yazmayı oldukça geç yaşlarda öğrenmesine neden olmuştur.   

Walt Disney Productions şirketi kurduktan kısa bir süre içinde tüm dünyada en önemli film yapım şirketleri arasında yer almıştır. Günümüz de bu şirket dünya medya devleri arasında yer almaktadır. Yarattığı karakterlerin ve hayal dünyasının canlı bir hale dönüştürülmesi için Disneyland projesini yapmış ve 1955 yılında bu projeyi hayata geçirerek, dünyanın ilk tematik eğlence ve macera parkını kurmuştur. Dünyanın en ünlü faresi olan Mickey Mouse, Walt Disney tarafından yaratılan karakterlerden sadece biridir.

Hayatı boyunca dünyanın en prestijli ödülü olan Oscar Ödüllerini en çok alan kişi olarak tarihe geçmiştir. 59 Oscar adaylığından, 22 tanesini kazanmasının yanı sıra; 7 defa Emmy Ödülüne de aday gösterilmiştir. Günümüzde en fazla Oscar aday olma özelliğini hala sürdürmektedir. Eğlence ve macera içerikli kurduğu Disneyland parklarının ilkini Los Angeles’te açmıştır. Bu parkın başarısının ardından Florida, Orlando’da açmayı düşündüğü ikinci parkı göremeden hayatını kaybetmiştir.

15 Aralık 1966 yılında gırtlak kanserinden dolayı hayatını kaybetmiştir. Ölümünden iki gün sonra 17 Aralık günü cenazesi yakılmış ve külleri Kalifornia, Forest Lawn Anıt Mezarlığı’na gömülmüştür.

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