Doğa severlerin yeni rotası, Nüzhetiye Şelalesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli yürüyüş parkurları içerisinde yer alan Nüzhetiye Şelalesi, doğa tutkunlarını bekliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli yürüyüş parkurları içerisinde yer alan Nüzhetiye Şelalesi, doğa tutkunlarını bekliyor.
Samanlı Dağları’nın üzerinde yer alan orman köylerinden biri olan Nüzhetiye Köyü’nde bulunan ve köy ile aynı adı taşıyan Nüzhetiye Şelalesi, 5 kilometrelik yürüyüş parkuru ile doğa tutkunlarına unutulmayacak bir macera, fotoğraf tutkunlarına ise her zaman yakalayamayacağı kareleri sunma fırsatı veriyor.
Rota üzerinde dikkatli geçilmesi gereken iki nokta bulunuyor. ‘Orta’ zorluk derecesindeki parkurda, deredeki bazı kayalar ip yardımıyla geçiliyor. Parkurda dikkat edilmesi gereken en önemli konu, yüzeyi yosunlu ıslak taşlar. Kayma tehlikesine karşı trekking ayakkabısı giyilmeli. Yol sırasında sık sık dere içerisinden geçmeniz gerekecek. Gidiş-dönüş şeklinde Nüzhetiye şelalesinde son bulan yürüyüş aynı rotadan geri dönülüyor.
(Ömer Faruk Cankurt/İHA)
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