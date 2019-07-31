Doluluklar ilk 6 ayda yüzde 1.1 arttı

Konaklama sektörü yılın ilk yarısını artışla kapattı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye’nin Ocak-Haziran 2019 otel doluluklarının 2018 yılının aynı dönemine yüzde 1.1 artarak yüzde 63.8 olarak kaydedildiğini açıkladı. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR’nin TÜROB için hazırladığı ‘Ülke Performans Raporu’na göre, ilk 6 ayda ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 7.7 artışla 69.8 euroya, oda başı elde edilen gelir ise yüzde 8.9 artışla 44.5 euroya yükseldi. Türkiye doluluklarda ve fiyatlardaki artışa karşın, söz konusu dönemde Avrupa ortalamasının altında kaldı. Ocak-Haziran 2019 döneminde Avrupa destinasyonları ortalaması doluluklarda yüzde 69.7, ortalama günlük satılan oda bedeli 110.6 Euro, oda başı elde edilen gelir ise 77.1 euro olarak gerçekleşti. Özellikle oda fiyatı ve oda gelirlerinde Avrupa ortalaması ile Türkiye arasındaki yüksek fark dikkat çekiyor.

İSTANBUL VE ANTALYA’DA DURUM

İstanbul’da ilk yarı verilerine bakıldığında; Ocak-Haziran 2018 döneminde yüzde 67.2 olan doluluk oranı bu yıl aynı dönemde yüzde 3.7 artarak yüzde 69.7’ye yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 8.4 artışla 77.4 eurodan 83.9 euroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 12.4 artışla 52 eurodan 58.4 euroya çıktı.

Antalya’da ise Ocak-Haziran 2018 döneminde yüzde 60.3 olan doluluk oranı bu yıl aynı dönemde yüzde 61.9’a yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 62.8 eurodan 64.7 euroya; oda başı elde edilen gelir 37.9 eurodan 40.1 euroya çıktı.

Londra dolulukta, Paris oda fiyatında ilk sırada

Öte yandan ilk 6 ayda ülke bazında Avrupa’da en yüksek doluluğa yüzde 76.1 ile İrlanda ulaşırken, İsviçre 199 euro ortalama ile en yüksek oda fiyatına ulaşan ülke oldu. Destinasyon bazında ise yüzde 81.5 ile Dublin, Avrupa’nın otelleri en dolu şehri oldu. Yüzde 70.9 oranında doluluğa ulaşan Cenevre oda fiyatında 245 euro ile Avrupa’nın en pahalı şehri oldu.

(İHA)