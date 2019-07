Emirates, İspanya ve Meksika Arasında Günlük Uçuşlar Başlatıyor

Emirates’in Mexico City uçuşu, Barcelona üzerinden bir bağlantı servisi olacak; ki bu, müşterilerin artık iki şehir arasında benzersiz bir konfor ve imkanlarla seyahat edebilecekleri anlamına geliyor. Meksika, İspanya ve BAE vatandaşlarının, her bir ülkeye vizesiz seyahat etmenin keyfini yaşamaları için, sadece pasaportlarını yanlarına almaları yeterli olacak.

Yeni rotada, Business Class’ta, 2-2-2 düzeninde oluşturulmuş 38 koltuk ve Economy Class’ta 264 koltuk olmak üzere, iki sınıflı Emirates Boeing 777-200LR uçakları ile hizmet verilecek. Yeni 777 uçuşu ayrıca, 14 tona kadar kargo imkânı sağlayarak, avokado, kabuksuz meyveler, mango, otomotiv parçaları ve medikal tedarik malzemeleri gibi, Meksika’dan ihraç edilen ürünlerin, küresel pazarlarda daha fazla yer almasına imkân tanıyacak. Emirates SkyCargo, Mexico City’ye ve oradan, 2014 yılından beri kargo taşımaları gerçekleştiriyordu ve geçen yıl, bu rotada, 22,500 tondan fazla kargo taşıdı.

Emirates Airline Başkanı Sir Tim Clark şunları söyledi: “Dubai ve Meksika arasında, yeni bir bağlantı sağladığımızdan dolayı heyecan duyuyoruz. Turizm, ticaret ve kültür bağlarının gelişebilmesi için, yüksek kaliteye sahip, uluslararası günlük hava hizmetlerinin olması, büyük bir öneme sahiptir. Ticaret, özellikle de yüksek değeri ve zaman açısından hassaslığı olan ürünlerin nakliyesi, Emirates’in Boeing 777 uçaklarının yüksek kargo kapasitesi sayesinde, daha da kolay hale getirilecek. Ayrıca, turizmin, yeniden dekore edilmiş olan Boeing 777-200LR uçaklarımızla gerçekleştirilen günlük uçuşlarımız sayesinde, büyük ölçüde destek görmesini bekliyoruz.”

Sir Tim şunları da ekledi: “Mexico City Havaalanı’nın yüksek irtifası nedeni ile, Dubai’den kesintisiz uçuş gerçekleştirmek mümkün değil ve Barcelona da, bu duraklama için doğal bir seçim. Bu İspanyol şehri ve Mexico City arasındaki, uzun zamandır, yüksek müşteri talebine rağmen, diğer havayolu şirketlerinin ihmal ettiği ve gereken hizmetin verilmediği bu rotada, doğrudan bağlantı sağlamaktan dolayı memnuniyet duymaktayız. Hem İspanya hem de Meksika’daki yetkililere ve ortaklarımıza, bu yeni rotadaki destekleri için teşekkür etmek istiyoruz ve benzersiz ürünlerimiz ve ödüllü hizmetlerimizi sunmayı dört gözle bekliyoruz.”

Meksika Turizm Bakanı Miguel Torruco Marqués, “Dubai-Barcelona-Mexico City arasındaki bu, uzun zamandır beklenen uçuşların başlatılmasını Meksika da destekliyor çünkü bu uçuşlar, Meksika Hükümeti’nin, yeni pazarlar açma ve Ortadoğu ve Meksika arasındaki bağlantı imkanlarının güçlendirilmesine yönelik turizm politikasına uygunluk taşıyor, Dünyanın bu bölgesinden turist çekmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Meksika Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdürü Rodrigo Vasquez C ise, "Emirates’in gelişi, Dubai ve ötesine günlük servisler ekleyerek, uluslararası bağlantı ağımıza önemli bir katkı sağlayacak. Emirates, Meksika’ya, uluslararası uçuşlar gerçekleştiren 43. şirket olacak, tebrikler!” dedi.

Emirates tarafından Meksika’da hizmet verilecek olan ilk destinasyon olan Mexico City, Meksika’nın en büyük ve Kuzey Amerika’nın en yüksek nüfusa sahip olan şehri. Meksika’nın başkenti olan şehir, ülkenin toplam GSYH’sinin neredeyse üçte birine sahip ve Amerika kıtasının en önemli finans ve kültür merkezlerinden birisi. 2,240 metre yüksekliğindeki Meksika Vadisi’nde kurulu olan Mexico City, UNESCO’nun Dünya Mirası olarak belirlediği, Zocalo adlı antik kenti ile ün kazanmış durumda. Özellikle otomotiv, medikal tedarik malzemeleri ve ilaç endüstrileri, Mexico City’yi önemli bir ticaret ve endüstri şehri haline getiriyor.

Meksika, özellikle BAE, İspanya, Hindistan, Pakistan, Singapur, Mısır ve Lübnan olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerinden iş ya da tatil amaçlı olarak gelenler için popüler bir destinasyon. Ayrıca, artık bu yeni servisin avantajından yararlanabilecek olan Ortadoğulu topluluklara da sahip.

Dubai’nin popülerliği, Meksikalı gezginler arasında da artıyor. Sadece 2019 yılının ilk beş ayında, Dubai’ye gelen Meksikalı turist sayısında, geçen yılın aynı dönemine nazaran %32 artış gerçekleşti. *

Emirates’le seyahat eden yolcuların, 140’tan fazla destinasyona olan yolculuklarından biri sırasında, birkaç günlüğüne Dubai’de kalmalarına imkân tanıyan bir Dubai Duraklamalı Paket için rezervasyon yaptırmaları mümkün. Dubai, çöl gezilerinden plajlara, aile-dostu otellerden Mall of the Emirates’teki kayak merkezine kadar, her türlü imkânı sağlıyor. Dünyada en fazla ziyaret edilen dördüncü şehir olan Dubai, geleceğin mimarisinden, canlı geleneksel kültür ve çeşitliliğe kadar değişen, sunduğu eklektik imkanlarla tanınıyor.

Emirates EK 255 uçuşu, yerel saatle Dubai’den, 03:30’da ayrılarak saat 08:00’da Barcelona’ya varacak ve buradan 09:55’te kalkarak, aynı gün 16:15’te, Mexico City’ye varacak. Dönüş uçuşu EK256 ise, yerel saatle 19:40’ta Mexico City’den ayrılarak, sonraki gün saat 13:25’te Barcelona’ya ulaşacak. Barcelona’dan saat 15:10’da kalkan EK256, Dubai’ye, sonraki gün saat 00:45’te varacak.

Tüm kabin sınıflarındaki yolcular, Emirates’in uluslararası kabin ekibinin cana yakın hizmetlerinin, gurme şeflerin hazırladığı yemeklerin ve ödüllü ice eğlence sisteminde, İspanyolca yayınlanan kanallar da dahil, 4,000’den fazla film, TV programı, müzik ve internet yayınlarının keyfini sürebilirler.

* Dubai Turizm & Ticaret Pazarlama (DTCM) Bakanlığı