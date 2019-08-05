Son Dakika
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
FLAŞ Halis Aygün: YKS tercih sonuçlarını bayramdan önce açıklayacağız.
Günün Özeti - 03 Ağustos 2019
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısına Kocaeli’den 2 isim uydu
Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Selçuk: 3'ü kanser 92 ilacı geri ödeme listesine aldık 
MSB, "ABD heyeti Türkiye’ye gelecek"
YAŞ Kararları Açıklandı
Yüksek Askeri Şura toplandı
'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe

Uludağ’ın göl ve şelaleleri hayran bırakıyor

Bursalı dağcılar, Uludağ’ın keşfedilmeyen güzelliklerini gözler önüne seriyor. Güneşi ve soğuğu aynı anda yaşayan dağcılar, çöl sıcaklarından bunalanlara nazire yaparcasına şelalelerde serinledi.

Gezi Rehberi 05.08.2019, 09:47 05.08.2019, 09:57
Uludağ’ın göl ve şelaleleri hayran bırakıyor

Bursalı dağcılar, Uludağ’ın keşfedilmeyen güzelliklerini gözler önüne seriyor. Güneşi ve soğuğu aynı anda yaşayan dağcılar, çöl sıcaklarından bunalanlara nazire yaparcasına şelalelerde serinledi.

Zirveye tırmanan dağcılar, göl ve şelalelerin hayran bırakan güzelliklerine şahit oldu. Türkiye’nin önemli zirvelerinden olan 2 bin 543 metre rakımlı Uludağ’da bulunan göller ve şelaleler, ziyaretçilerin akınına uğruyor. Güzellikleriyle herkesi kendine hayran bırakan Uludağ, doğasının yanı sıra vadileriyle de sıcaktan bunalanların ilk adresi oluyor.

Bursa’nın merkezinde 40 derece hissedilen hava sıcaklığının Uludağ’ın zirvesinde 15 dereceye kadar düştüğünü ifade eden dağcılardan İsmet Şentürk, “Uludağ’ın farklı güzelliklerini keşfetmek üzere çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Uludağ’da karşılaştığımız güzelliklerin ardı arkası bitmiyor. En son kimsenin göremeyeceği şelaleleri, yeşillikleri, dereleri kayıt altına aldık. Uludağ alternatif turizm için Türkiye’nin en önemli dağlarından bir tanesidir. Doğa sonsuz değil, eğer korumaz isek aynı güzellikleri bir daha görme imkanımız olmaz” dedi.

(Abdullah Çibir /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Uludağın zirvesi #gezi rehberi #uludağ haberleri #uludağ #Bursalı dağcılar #Uludağın göl ve şelaleleri hayran bırakıyor
Yorumlar (0)
20°
az bulutlu
Namaz Vakti 05 Ağustos 2019
İmsak 04:04
Güneş 05:43
Öğle 13:00
İkindi 16:51
Akşam 20:06
Yatsı 21:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@