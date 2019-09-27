Yazın iç hatlarda Antalya dış hatlarda ise Köln havalimanlarını tercih ettik

Türkiye’nin en büyük uçak bileti satış sitesi Enuygun.com, yaz mevsiminde satılan uçak biletleriyle ilgili verilerini yayınladı. Site yaz mevsimi dışında Ramazan ve Kurban Bayramlarında en çok tercih edilen havalimanlarını da açıkladı. Verilere göre tatilciler yazın iç hatlarda en çok Antalya Havalimanı’nı tercih ederken dış hatlarda ise liderliği Almanya’nın Köln Havalimanı aldı.

Tatil planları ve otel rezervasyonları ile geçen yaz mevsimini yavaş yavaş geride bırakırken Türkiye’nin en büyük uçak bileti satış sitesi Enuygun.com, bu mevsimde seyahatlerde en çok tercih edilen iç ve dış havalimanı hatlarının listesini yayınladı.

Yazın otobüs bileti ve uçuk bileti alarak tatil bölgelerine akın eden tatilciler hava yolu ulaşımında iç hatlarda en çok Antalya Havalimanı’nı tercih ederken bu havalimanını sırasıyla Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanları takip etti. Dış hatlarda ise liderliği Almanya’nın Köln Havalimanı alırken İstanbul Havalimanı en çok tercih edilen dış hatlar içerisinde ikinci sırada, Sabiha Gökçen Havalimanı ise üçüncü sırada yer aldı.

Ramazan Bayramı’nda Milas-Bodrum ve Taşkent havalimanları ilk sırada

Bu yıl haziran ayının başına denk gelen Ramazan Bayramı’nda ise tatilcilerin iç hatlarda ilk tercihi Milas-Bodrum Havalimanı olurken Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci, İstanbul Havalimanı üçüncü oldu. Dış hatlarda ise ilk sırayı Özbekistan’ın Taşkent Havalimanı alırken İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı sırasıyla ikinci ve üçüncü tercihler oldu.

Kurban Bayramı’nda Van Ferit Melen ve Antalya havalimanları lider oldu

Ağustos ayında kutlanan Kurban Bayramı’nda ise tatilcilerin en çok tercih ettiği ilk havalimanı Van Ferit Melen Havalimanı oldu. Bu havalimanını Sabiha Gökçen Havalimanı ve ardından İstanbul Havalimanı takip etti. Dış hatlarda ise ilk üçte sırasıyla Antalya Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı yer aldı.

Uçak biletini en çok 18 – 30 yaş grubu alıyor

Yaş ve cinsiyet kırılımı açısından ise uçak biletini en çok satın alanlar yüzde 25 ile 18 – 30 yaş arası erkekler olurken bu grubu yüzde 23 ile aynı yaş grubundaki kadınlar takip etti. 75 ve üzeri yaş grubu ise ortalama yüzde 1’lik oran ile hem erkek hem de kadınlar grubunda en düşük kesim oldu.