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GGYD üyeleri Baharı Doğada Karşıladı

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Hatice Kasapoğlu

Başkentli genç girişimciler hafta sonunda Bolu Sünnet Gölü gezisinde buluştu. Doğayla başbaşa iki gün geçiren GGYD üyeleri, baharın tüm renklerini yansıtan bölgede doyumsuz saatler yaşadı.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin üyeleri, baharı unutulmaz bir geziyle karşıladı. GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu ve yönetimi ile üyelerin, aileleriyle birlikte katıldığı Göynük Sünnet Gölü gezisi baştan sona neşe içinde geçti. Sıcak bir Ankara sabahında yola çıkan genç girişimciler, keyifli geçen yolculuğun ardından Sünnet Gölü’ne ulaştı.

Buradaki bir otelde kamp yapan GGYD’liler, bölgenin muhteşem güzelliklerinin tadını doyasıya çıkardı. Göl etrafında yürüyüş ve piknik yapan genç girişimciler, baharın tüm renklerini yansıtan bölgeye hayran kaldı. Hafta sonunda Ankara’nın iş stresinden uzaklaşaarak Sünnet Gölü gezisine katılan GGYD’liler bu kısa tatilin verdiği enerji ve moralle geri döndü. Dönüş yolunda ise Nallıhan İlçesi’ne uğranarak tarihi ve turistik yerler ziyaret edildi.

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