GGYD üyeleri, bayram tatili başlamadan 2. yaz buluşmasında bir araya geldi

İrem Subaşı / Editör

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği üyeleri, bayram tatili başlamadan ikinci yaz buluşmasında bir araya geldi, hem birbirlerinin yaklaşan bayramlarını kutladı, hem de ülkemizin geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) ailesinin fertleri, ikinci yaz buluşmasına büyük ilgi gösterdi. Bayram tatili başlamadan önce, dernek üyelerinden Esra Öztürk’ün sahibi olduğu Houston Otel’in terasında bir araya gelen genç girişimciler, bir yandan hasret giderirken, diğer yandan da birbirlerinin yaklaşan bayramlarını kutladı. Yönetim kuruluyla birlikte bu güzel buluşmaya evsahipliği yapan GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu bayramların, milletimizi bir arada tutan müstesna günler olduğunu söyledi.

Süreç Zor Ama Geçecek

Bayramın ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini dileyen Başkan Allıoğlu, “Bugün her zamankinden daha fazla millet olmaya ihtiyacımız var. Ülkemiz zor bir dönemden geçerken buna sevinmek, dövizdeki değişkenlikten nemalanmaya çalışmak kimseye fayda sağlamaz ama hepimize büyük zarar verir. O nedenle bugünler daha fazla birlik ve beraberlik içinde olmamız, devlet-millet el ele vermemiz, sorunların üstesinden beraber gelmemiz gereken günler. Mübarek Kurban Bayramı da buna vesile olsun istiyoruz. Bu zorlu süreç elbette geçecek, güçlü ve aydınlık yarınlar bizi bekliyor olacak. Düne göre biraz daha fakirleşsek de daha çok çalışmaktan, üretmekten, yaşamın içinde olmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi. Bayramlaşmaya katılan GGYD üyeleri de Türkiye için, yarınlar için huzur, güven ve refah temennisinde bulundu. Bayramlaşmaya katılan konuklar, şarkıcı Fatih’in birbirinden güzel şarkıları eşliğinde keyifli bir yaz akşamı geçirdi.