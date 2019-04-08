GGYD’nin Vefa Ödülü Ahmet Şahin’in Oldu

ASTOP’in Geleneksel Vefa ödülleri sahiplerini buldu. Platform üyelerinden

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin vefa ödülü, sanat ve sanatçı dostu olan,

dezavantajlı kesimlerin sanatla buluşmasına dönük çalışmalarıyla tanınan

Ahmet Şahin’e verildi.

Ülkenin geleceğine, bilim, sanayi ve kültürüne, sivil toplum alanında çalışma

yapanlara verilen Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) Geleneksel

Vefa ödülleri sahiplerini buldu... ATO Konferans Salonu’nda, ASTOP Kurucusu ve

Onursal Başkanı Veli Sarıtoprak, platform üyesi derneklerin başkan ve yönetim

kurullarının evsahipliğinde gerçekleşen törene eski meclis başkanı Köksal Toptan,

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, eski siyasiler, iş insanları, yargı

mensupları ve akademisyenler katıldı. Alanlarında önemli başarılara imza atmış 19

ismin vefa ödülüyle onurlandırıldığı törende ATO Başkanı Gürsel Baran'a da Üstün

hizmet belgesi verildi.

Türk Sanatına Büyük Katkı

Platform üyelerinden Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin vefa ödülü ise

sanat ve sanatçı dostu olan, dezavantajlı kesimlerin sanatla buluşmasına dönük

çalışmalarıyla tanınan Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi Başkanı

Ahmet Şahin’e verildi.

Ankara Ayrancı’daki galerisinde sanatçılara ücretsiz sergi

açma imkanı veren Şahin, Sapanca’daki evinde ise her yıl dünyanın dört bir

yanından yüzlerce ünlü ressamı ağırlıyor, workshoplar düzenleyerek Türk sanatını

dünyaya tanıtıyor. Şahin’in en önemli çalışmalarından biri ise otizmli çocuklara dönük

gerçekleştirdiği çalışmalar.

Özel çocukların yaptığı eserleri sergileyen Şahin, aynı

zamanda onlara dönük workshoplar da yapıyor. Ahmet Şahin’e vefa ödülünü takdim

eden GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu, yaptıkları çalışmalarla gönüllere, yüreklere

dokunan, ülkeye katkıda bulunan her isme karşı vefa borcumuz olduğunu söyledi.