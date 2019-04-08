GGYD’nin Vefa Ödülü Ahmet Şahin’in Oldu
ASTOP’in Geleneksel Vefa ödülleri sahiplerini buldu. Platform üyelerindenGenç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin vefa ödülü, sanat ve sanatçı dostu olan,dezavantajlı kesimlerin sanatla buluşmasına dönük çalışmalarıyla tanınanAhmet Şahin’e verildi.
GGYD’nin Vefa Ödülü Ahmet Şahin’in Oldu
ASTOP’in Geleneksel Vefa ödülleri sahiplerini buldu. Platform üyelerinden
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin vefa ödülü, sanat ve sanatçı dostu olan,
dezavantajlı kesimlerin sanatla buluşmasına dönük çalışmalarıyla tanınan
Ahmet Şahin’e verildi.
Ülkenin geleceğine, bilim, sanayi ve kültürüne, sivil toplum alanında çalışma
yapanlara verilen Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) Geleneksel
Vefa ödülleri sahiplerini buldu... ATO Konferans Salonu’nda, ASTOP Kurucusu ve
Onursal Başkanı Veli Sarıtoprak, platform üyesi derneklerin başkan ve yönetim
kurullarının evsahipliğinde gerçekleşen törene eski meclis başkanı Köksal Toptan,
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, eski siyasiler, iş insanları, yargı
mensupları ve akademisyenler katıldı. Alanlarında önemli başarılara imza atmış 19
ismin vefa ödülüyle onurlandırıldığı törende ATO Başkanı Gürsel Baran'a da Üstün
hizmet belgesi verildi.
Türk Sanatına Büyük Katkı
Platform üyelerinden Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin vefa ödülü ise
sanat ve sanatçı dostu olan, dezavantajlı kesimlerin sanatla buluşmasına dönük
çalışmalarıyla tanınan Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi Başkanı
Ahmet Şahin’e verildi.
Ankara Ayrancı’daki galerisinde sanatçılara ücretsiz sergi
açma imkanı veren Şahin, Sapanca’daki evinde ise her yıl dünyanın dört bir
yanından yüzlerce ünlü ressamı ağırlıyor, workshoplar düzenleyerek Türk sanatını
dünyaya tanıtıyor. Şahin’in en önemli çalışmalarından biri ise otizmli çocuklara dönük
gerçekleştirdiği çalışmalar.
Özel çocukların yaptığı eserleri sergileyen Şahin, aynı
zamanda onlara dönük workshoplar da yapıyor. Ahmet Şahin’e vefa ödülünü takdim
eden GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu, yaptıkları çalışmalarla gönüllere, yüreklere
dokunan, ülkeye katkıda bulunan her isme karşı vefa borcumuz olduğunu söyledi.
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