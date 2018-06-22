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Gheorghe Popescu’nun tedavisini üstlendiği Madalin Marcia Lordache nkara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırıldı

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Gheorghe Popescu’nun tedavisini üstlendiği Madalin Marcia Lordache nkara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırıldı
Galatasaray’ın efsane yıldızı Gheorghe Popescu’nun tedavisini üstlendiği kanser hastası 11 yaşındaki Madalin Marcia Lordache, tedavisi için Fethi Yaşar ve Gheorghe Popescu tarafından Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırıldı.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş’ı makamında Gheorghe Popescu ve Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay ile birlikte ziyaret eden Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, kanser hastası olan Madalin’e uygulanacak tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

“Yavrumuzun sağlıklı yarınlar görmesi asıl hedefimiz”

Çocuğun tedavi süresince annesiyle birlikte mücadele edeceğini ve bu süreçte karşılaşılacak sıkıntıların çözümü açısından Yenimahalle Belediyesi olarak onların destekçisi olduğunu belirten Yaşar “Romanya’dan gelen bu çocuğumuzun tedavisinde elimizi taşın altına koyduk. Hepimizin bu güzel yavrumuzun sağlığına kavuşmasında sorumluluğu var. Sizlerin de Onkoloji Hastanesi olarak gereken desteği vereceğinizden eminim. Sürecin yakın takipçisi olacağız. Çocuğumuzun sağlıklı ve mutlu yarınlar görmesi bizim asıl hedefimizdir” dedi.

Onkoloji hastanesine dün girişi yapılan minik Madalin’in detaylı muayene ve gerekli kontrollerinin yapılması sonrasında tedavi sürecinin planlanacağını belirten Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş “Onkoloji Hastanesi kanser alanında 400 uzman hekim, 36 klinik sayısı ile Türkiye’nin en iyi hastanesidir. Ewing Sarcomu (Kemik Tümörü) diye adlandırılan ve çok nadir görülen bir hastalığa yakalanmış olan Madalin’in tedavisinde de hastane olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek sağlığına kavuşması için gereken ne varsa yapacağız” dedi.

Güçler Madalin için birleşti

Türkiye’de gördüğü ilgiden ve çocuğun tedavisinde bütün imkanlarla desteğini esirgemeyen Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’a ve Onkoloji Hastanesi Yöneticilerine duyduğu memnuniyeti ifade eden Galatasaray’ın ünlü yıldızı Gheorghe Popescu, “Böyle anlamlı bir projeye destek verdiğiniz ve bizi bu derece ilgi ile karşıladığınız için size teşekkür ediyorum, umarım Mandalin için harcanan emekler sonuç verir ve onun sağlıklı günlerinde hepimiz tekrar bir araya geliriz” dedi.

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