  • BIST 97.435
  • Altın 184,005
  • Dolar 4,5622
  • Euro 5,3124
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C

Gheorghe Popescu’nun Türkiye’ye getirdiği kanser hastası olan 11 yaşındaki Madalin MarciaIordache tedavi öncesi moral buldu

»
Gheorghe Popescu’nun Türkiye’ye getirdiği kanser hastası olan 11 yaşındaki Madalin MarciaIordache tedavi öncesi moral buldu
Galatasaray’ın eski yıldızı Gheorghe Popescu’nun Türkiye’ye getirdiği kanser hastası olan 11 yaşındaki Madalin MarciaIordache, tedavi sürecinin başlangıcında moral ve motivasyonu Yenimahalle Belediyesinin spor ve kültür merkezleri ile sağlıyor.

Madalin, Yenimahalle Belediyesi Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisinde tedavi süreci öncesinde moral ve motivasyon açısından fayda sağlaması için yüzme hocası eşliğinde ders almaya başladı. Özellikle ayak bölgesinde yapılacak tedavi sürecine destek olması için boş vakitlerinde yüzme dersi alacak olan Madalin, boş vakitlerini daha faydalı geçirmesi için Bülent Ecevit Spor Merkezinde yapılacak olan aktivitelere katılacak.

“Tedavi süresince minik yavrunun yanındayız”

Türkiye’de geçireceği süre zarfında tedavi, barınma ve sosyal olarak birçok ihtiyacı Yenimahalle Belediyesi tarafından karşılanan Madalin, tedaviye yardımcı olarak moral ve motivasyon sağlanması amacıyla spor ve eğlence aktivitelerine dahil edilerek hayata adaptasyonunda kolaylık sağlanıyor.

Minik yavrunun yaşadığı sürecin zorluğunun ve tedavi süresince karşılaşılacağı sıkıntıların farkında olduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Madalin’in yaşadığı bu zorlu süreçte Yenimahalle Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü imkanı kullanarak sosyal ve psikolojik açıdan destek veriyoruz. Tedavi sürecinde spor aktiviteleri büyük önem taşımaktadır. Bu etkinlikler hem minik yavrunun tedavisine hem de ruhsal olarak rahatlamasına fayda sağlayacaktır. İlerleyen süreçte de yaşayacakları sıkıntılar düşünülerek çocuğun ve ailenin yanında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediyesi’nin yaz okullarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi21 Haziran 2018 Perşembe 12:14
  • Galatasaray’ın unutulmaz yıldızı Gheorghe Popescu Yenimahalle’de20 Haziran 2018 Çarşamba 21:24
  • Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’dan esnaf ziyareti20 Haziran 2018 Çarşamba 12:08
  • Yenimahalle genelinde bulunan parkların bir çoğunda enerji tasarruflu LED ampuller kullanılıyor19 Haziran 2018 Salı 11:02
  • Fethi Yaşar, Yenimahalleli gençlere 6 yeni kütüphane daha yapıyoruz. İlçemizde herkes kitap okuyacak19 Haziran 2018 Salı 10:58
  • Yakacık Mesire alanına her bayram da olduğu gibi bu bayram da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi17 Haziran 2018 Pazar 11:04
  • Yenimahalle Belediyesi'nden 4 yeni Aile Sağlığı Merkezi17 Haziran 2018 Pazar 11:02
  • Fethi Yaşar, Peçeneklilere sürpriz yaptı15 Haziran 2018 Cuma 11:01
  • Yenimahalle Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü personelleri İç Kontrol Sistemi konusunda eğitimi aldı15 Haziran 2018 Cuma 10:55
  • Yenimahalle’de on binlerce mahalle sakini belediyenin iftar sofralarında dualarla oruçlarını açtı14 Haziran 2018 Perşembe 12:02
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim