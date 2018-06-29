Gheorghe Popescu’nun Türkiye’ye getirdiği kanser hastası olan 11 yaşındaki Madalin MarciaIordache tedavi öncesi moral buldu

Galatasaray’ın eski yıldızı Gheorghe Popescu’nun Türkiye’ye getirdiği kanser hastası olan 11 yaşındaki Madalin MarciaIordache, tedavi sürecinin başlangıcında moral ve motivasyonu Yenimahalle Belediyesinin spor ve kültür merkezleri ile sağlıyor.

Madalin, Yenimahalle Belediyesi Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisinde tedavi süreci öncesinde moral ve motivasyon açısından fayda sağlaması için yüzme hocası eşliğinde ders almaya başladı. Özellikle ayak bölgesinde yapılacak tedavi sürecine destek olması için boş vakitlerinde yüzme dersi alacak olan Madalin, boş vakitlerini daha faydalı geçirmesi için Bülent Ecevit Spor Merkezinde yapılacak olan aktivitelere katılacak.

“Tedavi süresince minik yavrunun yanındayız”

Türkiye’de geçireceği süre zarfında tedavi, barınma ve sosyal olarak birçok ihtiyacı Yenimahalle Belediyesi tarafından karşılanan Madalin, tedaviye yardımcı olarak moral ve motivasyon sağlanması amacıyla spor ve eğlence aktivitelerine dahil edilerek hayata adaptasyonunda kolaylık sağlanıyor.

Minik yavrunun yaşadığı sürecin zorluğunun ve tedavi süresince karşılaşılacağı sıkıntıların farkında olduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Madalin’in yaşadığı bu zorlu süreçte Yenimahalle Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü imkanı kullanarak sosyal ve psikolojik açıdan destek veriyoruz. Tedavi sürecinde spor aktiviteleri büyük önem taşımaktadır. Bu etkinlikler hem minik yavrunun tedavisine hem de ruhsal olarak rahatlamasına fayda sağlayacaktır. İlerleyen süreçte de yaşayacakları sıkıntılar düşünülerek çocuğun ve ailenin yanında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz” dedi.