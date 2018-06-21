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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Mogan Gölü’ne 15 Bin yavru sazan balığı bırakıldı

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Mogan Gölü’ne 15 Bin yavru sazan balığı bırakıldı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, temizlik çalışmaları halen devam eden Mogan Gölü’ne 15 Bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  Ankara İl Müdürlüğü  yetkilileri tarafından,  su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras bırakılmasının sağlanabilmesi  için başlatılan “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Mogan Gölü’ne 15  Bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.Yavru balıkların Mogan Gölü’ne bırakıldığı programa, Gölbaşı Belediye Başkan’ı Fatih Duruay, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan mahalle muhtarları ve pek çok vatandaş katıldı.

“MOGAN GÖLÜ OLTABALIKÇILIĞI’NDA ÖNEMLİ BİR MERKEZ”

Balıklandırma programında konuşan Ankara Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il Müdürü Bülent Korkmaz Gölbaşı’nın tarım alanlarını ve su kaynakları bakımından çok önemli bir potansiyeli olduğuna dikkat çekti. Korkmaz, “Ankara denize kıyısı olmamasına rağmen sahip olduğu göletlerle önemli bir balık üretme potansiyeline sahiptir. İşte bu potansiyelin geliştirilmesi ve su ürünlerinin  miktarını arttırma adına Ankara genelinde balıklandırma çalışmaları başlattık.Son yıllarda başlattığımız bu çalışmalarla 2 milyon balığı Ankara gölleri ile buluşturduk.Bugün de olta balıkçılığı için çok önemli nokta olan Mogan Gölü’ne 15 bin adet sazan balığı bırakacağız. Ayrıca bugün  Akdeniz Su Ürünleri Müdürlüğü ve Kepez Üretim tesislerinde üretilen ve oksijenli su ile Ankara’ya getirilen 202 Bin yavru balığı Ankara’daki diğer göllerimizle de buluşturuyoruz.”dedi. Atılan balıkların 3, 4 sene sonra 70 cm’ye kadar ulaşacağını ifade eden Korkmaz,” Mogan Gölü yapılan temizlik çalışmalarıyla beraber amatör oltabalıkçılarının  rahatlıkla balık tutabileceğini bir nokta haline gelecektir”dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ise “Gölbaşımız Ankara’nın güneyinde sanayisi, ticareti, tarımı ile en hızlı gelişen ilçelerinden bir tanesidir. Mogan gölümüz ise Ankara’nın doğal güzelliği ile bir incidir.Ankara’nın en önemli mesire alanıdır. Ne yazık ki 30 senedir temizlenmeye çalışan gölümüz bir türlü temizlenememiştir. Ancak Mogan Gölü’nün temizlenme çalışmalarının başlamasıyla gölümüz 1 sene içerisinde eski günlerdeki gibi pırıl pırıl olacaktır.Mogan Gölü’nün temizlenmesi projesinde bizlere desteğini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’a, kıymetli bakanlarımıza ve bölge milletvekillerime Gölbaşımız adına teşekkürü borç biliyor ve şükranlarımı sunuyorum.”dedi

“AVRUPA’NIN EN BÜYÜK İÇ SU TEMİZLİK PROJESİ”

Balıklandırma programında Mogan Gölü temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Duruay, Mogan Gölü temizlik projesinin Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük iç su temizlik projesi olma özelliği taşıdığını ifade etti. Duruay “Doğaya hiç bir şekilde zarar vermeden yapılan temizlik çalışmalarıyla Mogan gölü eski temizliğine kavuşacak, bugün atılan balıklarda oltabalıkçıklığı gelişecek” dedi.

“MOGAN BALIK BIRAKILACAK KADAR TEMİZLENDİ”

Arslan bugün  Ankara’nın 69 noktasına 202 Bin yavru balık bırakılmaktadır. Bunlardan 15 binini  ise biraz sonra Mogan Gölü’ne bırakcağız. Mogan gölü sadece şu ana kadar ki temizlik çalışmalarıyla artık göle balık bıralacak kadar temiz bir noktaya ulaşmıştır”dedi

Balıklandırma programı kapsamında temsili olarak Mogan Gölü’ne balık bırakan heyet, daha sonra tekne ile temizlik çalışmaları devam Mogan Gölü’nde incelemelerde bulundu.

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