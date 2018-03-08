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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Gölbaşılı kadın esnaflarla buluştu

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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Gölbaşılı kadın esnaflarla buluştu
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Gölbaşılı kadın esnaflarla buluştu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Gölbaşı Manzara Cafe’de Gölbaşılı kadın esnaflarla kahvaltılı programda bir araya geldi. Toplantıya Gölbaşı Esnaflar Odası Başkanı İsa Albut da katıldı.Buluşmada kadın esnaflara Gölbaşı belediyesi serasında yetiştirilen karanfil, kasım patı çiçekleri dağıtan Duruay, ayrıca TSK’nın Afrin’de terör odaklarına yönelik gerçekleştirdiği ‘Zeytin Dalı Harekatı’ nedeniyle ve zeytin dallı ve Türk Bayraklı broş dağıttı.

BAŞKAN DURUAY: ‘GERİ KALAN 364 GÜN DE KADINLAR GÜNÜDÜR’

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay Gölbaşılı kadın esnaflarla buluşmasında “Sevgili Hanım kardeşlerim hepinizin şahsında fedakarlıkları, emekleri, sevgileri, merhametleriyle ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten, kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. 8 Mart sizin gününüz olduğu gibi, yılın geriye kalan 364 günü de sizindir. Bizim kadınlarımızın hikayeleri sadece bir tek güne sığdırılamayacak kadar zengindir.Peygamber Efendimiz, ‘Cennet anaların ayağının altındadır buyurmuştur’. Bizler bu anlayış ve kültür dairesi içerisinde yetişmiş milletiz.Kadına her zaman hak ettiği değeri veren, bir milletin evlatlarıyız.Günümüzde de iş dünyasından, siyasete ve ekonomiye kadar hayatın her alanında başarılı çalışmalara imza atan kadınlar, ülkemize umut ve güven vermektedir. Ne yazık ki bizim değerler dünyamızdan nasibini almamış kişiler tarafından “kadına şiddet” uyguladıklarını yazılı ve görsel medyadan takip ediyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddeti ve kötü muameliyi kınıyoruz.” Dedi

‘SADECE KADINLARA YÖNELİK SPOR TESİSİ AÇIYORUZ’

Konuşmasında Gölbaşı Belediyesi’nin kadınlara yönelik çalışmalarına da dikkat çeken Duruay: “Belediyemiz olarak Kadınlarımızın sosyalleşmesi ve hoş vakit geçerbilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kadınlarımızın hayat şartlarını daha da iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.2018 yılı içerisinde hizmete açacağımız ve Mevlana Spor Merkezi’ni sadece kadınlara tahsis edeceğiz. Ve bu alanda bir ilke imza atıyoruz.Ayrıca Zübeyde Hanım Sosyal tesisinde hanımlara yönelik hanımlar lokali yapıyoruz.Böylece Gölbaşı’nda bu konuda önemli bir açığı dolduruyoruz” dedi.

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