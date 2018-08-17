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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı

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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı
Mesajında bütün İslam aleminin bayramını tebrik eden Duruay, “Kurban Bayramı’nın başta gönül coğrafyamız olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Bayramların paylaşmanın ve birlik içinde olmanın  sembolü olduğunu ifade eden Başkan Duruay, şunları kaydetti:

“Yardımlaşma ve dayanışma duygularının arttığı bu günlerde birlik ve beraberliğimizi perçinlemeli, barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız.  İlçemizde Kurban Bayramı’nın, sevginin ve kardeşliğin en yüksek düzeyde hissedileceği, insanlarımızın birbirine sıkıca kenetleneceği, manevi değerlerin her yönüyle yaşanacağı günler olarak geçmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nın İslam alemine ve ülkemize sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”

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