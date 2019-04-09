Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Polis Haftası mesajı

“Polis Teşkilatımızın başarılarından onur duyuyoruz”

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174 yıldönümü vesilesiyle bir

mesaj yayınlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türk

polisinin fedakarlığı ve çalışkanlığıyla sembolleştiğini bildirdi.

ANKARA - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türk Polis Teşkilatı’nın

kuruluşunun 174’üncu yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, Türk polisinin

fedakârca hizmet verdiğini belirterek “Türk polisi, milletimizin güvenliğinin teminatıdır”

Başkan Ramazan Şimşek, Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun

174’üncü yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları söyledi:

BAŞKAN RAMAZAN ŞİMŞEK’İN MESAJI

“174 yıl önce kurulan Türk Polis Teşkilatımız; toplumumuzu tehdit eden her türlü

unsura karşı gövdesini siper etmekte ve canı pahasına vatandaşlarımızı

korumaktadır.

Gurur kaynağımız olan Polis Teşkilatımızın mensubu olan şerefli Türk polisimiz;

fedakarca hizmetlerinden dolayı Türk milletinin sevgi ve takdirini kazanmıştır. Vatanı

ve milleti uğruna kendisini siper edip, asayişi sağlayan Polis Teşkilatımızın

başarılarından kıvanç ve onur duyuyoruz.

Milletin güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 174’üncü

yıldönümünü ve şerefli Tük polisinin Polis Haftası’nı en kalbi duygularımla kutluyor ve

saygılarımı sunuyorum. Görevi uğruna şehit olan şehit polislerimize Allah’tan rahmet

diliyor, yine görevi uğruna gazi olan polislerimize de saygı ve şükranlarımı

ŞİMŞEK’TEN ŞEHİT EMNİYETÇİLERE ZİYARET

Bu arada Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, bugün Gölbaşı Şehitliği’ni

ziyaret etti. Şimşek, şehit emniyet mensuplarının kahramanlıkları ile sembolleştiğini

ifade ederek “Aziz şehitlerimizi bir kere daha minnet ve şükranla yadediyorum.

Ruhları şad mekanları Cennet olsun” diye konuştu.