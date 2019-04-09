Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Polis Haftası mesajı
“Polis Teşkilatımızın başarılarından onur duyuyoruz”
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Polis Haftası mesajı
“Polis Teşkilatımızın başarılarından onur duyuyoruz”
Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174 yıldönümü vesilesiyle bir
mesaj yayınlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türk
polisinin fedakarlığı ve çalışkanlığıyla sembolleştiğini bildirdi.
ANKARA - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türk Polis Teşkilatı’nın
kuruluşunun 174’üncu yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, Türk polisinin
fedakârca hizmet verdiğini belirterek “Türk polisi, milletimizin güvenliğinin teminatıdır”
Başkan Ramazan Şimşek, Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun
174’üncü yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları söyledi:
BAŞKAN RAMAZAN ŞİMŞEK’İN MESAJI
“174 yıl önce kurulan Türk Polis Teşkilatımız; toplumumuzu tehdit eden her türlü
unsura karşı gövdesini siper etmekte ve canı pahasına vatandaşlarımızı
korumaktadır.
Gurur kaynağımız olan Polis Teşkilatımızın mensubu olan şerefli Türk polisimiz;
fedakarca hizmetlerinden dolayı Türk milletinin sevgi ve takdirini kazanmıştır. Vatanı
ve milleti uğruna kendisini siper edip, asayişi sağlayan Polis Teşkilatımızın
başarılarından kıvanç ve onur duyuyoruz.
Milletin güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 174’üncü
yıldönümünü ve şerefli Tük polisinin Polis Haftası’nı en kalbi duygularımla kutluyor ve
saygılarımı sunuyorum. Görevi uğruna şehit olan şehit polislerimize Allah’tan rahmet
diliyor, yine görevi uğruna gazi olan polislerimize de saygı ve şükranlarımı
ŞİMŞEK’TEN ŞEHİT EMNİYETÇİLERE ZİYARET
Bu arada Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, bugün Gölbaşı Şehitliği’ni
ziyaret etti. Şimşek, şehit emniyet mensuplarının kahramanlıkları ile sembolleştiğini
ifade ederek “Aziz şehitlerimizi bir kere daha minnet ve şükranla yadediyorum.
Ruhları şad mekanları Cennet olsun” diye konuştu.
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