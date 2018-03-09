Gölbaşı Belediye Meclis üyelerinden anlamlı davranış

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör odaklarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak maksadıyla Gölbaşı Belediye Meclis üyelerinden anlamlı bir destek geldi. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay başkanlığında yapılan Gölbaşı Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısı üçüncü oturumunda Meclis'te bulunan AK Parti, MHP ve CHP'li üyelerin oyları bir aylık oturum gelirlerini Mehmetçik Vakfı, Polis Eşleri Derneği, TSK Güçlendirme Vakfı’na eşit oranda bağışlama kararı aldılar.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay meclis üyelerin bağış kararına ilişkin: “Gölbaşı Belediye meclisi üyelerimiz partiler üstü bir tavırla anlamlı bir davranış sergileyerek bir aylık oturum ücretlerini Mehmetçik Vakfı, Polis Eşleri Derneği, TSK Güçlendirme Vakfı’na eşit oranda bağışlama kararı aldılar.Bütün meclis üyelerine anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür ederim.” dedi
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