Gölbaşı Belediye Meclis üyelerinden anlamlı davranış

Gölbaşı Belediye Meclis üyeleri aldıkları ortak karar ile 2018 yılı Mart ayı huzur haklarını Mehmetçik Vakfı, Polis Eşleri Derneği, TSK Güçlendirme Vakfı’na eşit oranda bağışlama kararı aldılar.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör odaklarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak maksadıyla Gölbaşı Belediye Meclis üyelerinden anlamlı bir destek geldi. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay başkanlığında yapılan Gölbaşı Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısı üçüncü oturumunda Meclis'te bulunan AK Parti, MHP ve CHP'li üyelerin oyları bir aylık oturum gelirlerini Mehmetçik Vakfı, Polis Eşleri Derneği, TSK Güçlendirme Vakfı’na eşit oranda bağışlama kararı aldılar.