Gölbaşı Belediye Spor, Türkiye Şampiyonası’nda Ankara’yı temsil edecek takım oldu

Gölbaşı Belediye Spor U-16 Futbol Takımı, U 16 Ankara Finalinde Hacettepe Sporu penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup ederek Türkiye Şampiyonası’nda Ankara’yı temsil edecek takım oldu.

Nomal süresi 2-2 lik skorla biten final karşılaşması Gölbaşı ekibinin penaltı atışlarıyla 6-5’lik galibiyeti ile sona erdi. Böylece Gölbaşı Belediye Spor​ Türkiye Şampiyonası’nda, Ankara’yı temsil etme hakkı kazandı. Kulüp başkanı Hayati Çal, şampiyonluktan dolayı takımını tebrik ederek, "Alt yapıya önem vermenin meyvelerini topluyoruz. Takımımızı tebrik ediyor, Gölbaşı Belediye Başkanımız Fatih Duruay’a da desteklerinden dolayı teşekkürederim"dedi.

Başkan Duruay da U-16 takımını tebrik ederek: "İzlemiş olduğumuz spor politikasının ne kadar doğru bir politika olduğunu bir kez daha görmek gurur ve onur verici. Takımımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Allah yollarını ve bahtlarını açık etsin" şeklinde konuştu.