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Gölbaşı Belediyesi ‘Bremen Mızıkacıları’adlı oyunu miniklerle buluşturdu

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Gölbaşı Belediyesi ‘Bremen Mızıkacıları’adlı oyunu miniklerle buluşturdu
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Bremen Mızıkacıları’ oyun öncesi öğrencilerle bir araya geldi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay Tiyatro oyunu öncesi sahneye gelerek öğrencilere sürpriz yaptı. Renkli anların yaşandığı buluşmada Başkan Duruay öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi. Başkan Duray: “Gölbaşı Belediyesi olarak siz çocuklarımızın kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz çocuk oyunlarımıza devam ediyoruz.İnanıyoruz ki tiyatro ve müziklalerle okul stresinden uzaklaşıyorsunuz” dedi. Ayrıca tiyaro gösterimi öncesinde Gölbaşı Belediyesi tarafından hazırlanan “Fatih Amca Çocuklarla” animasyon- çizgi filmi izlendi.

Grimm Kardeşler´in kaleme aldığı oyunda, sahiplerinin yaşlandıkları için evden kovduğu eşek, horoz, köpek ve kedinin, bir müzik grubu kurma hayaliyle Bremen´e doğru yola çıkmaları ve yolculuk esnasında karşılaştıkları evlerine giren hırsızları korkutup kaçırmak için yardım etmeleri anlatılıyor. Eğitici olduğu kadar eğlenceli de olan oyun, çocukların ilgisini her an dinamik tutan temposu, kurgusu ve müzikleriyle miniklerin beğenisini kazandı. 6 seans halinde sahnelenecek oyunu 2500 civarında ilkokul öğrencisinin izlemesi bekleniyor.

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